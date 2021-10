Basket - Limoges CSP : à la découverte de Yacine Aouadi, entraineur de l'ombre du staff limougeaud

Pour Yacine Aouadi arrivé comme consultant pour aider Jean-Baptiste Maille à se rétablir puis engagé par le Limoges CSP, c'est un véritable bonheur de poursuivre sa mission en Limousin. Il est d'autant plus heureux qu'il apprécie toujours de s'enrichir auprès d'entraineurs à la culture différente comme cette saison avec l'italien Massimo Cancellieri : "je trouve ça super enrichissant. C'est différent sur le management, sur la rigueur, sur des détails tactiques. Je n'ai pas forcément vu cette rigueur avec chacun. C'est vraiment sa particularité. Etre très rigoureux sur l'aspect tactique. C'est très italien au final".

Impressionné par le travail quotidien du capitaine Nicolas Lang

Yacine Aouadi est le seul coach dans l'élite du basket français masculin avec Joseph Gomis à l'ASVEL, en charge du développement individuel des joueurs. Ces 10 dernières années, il en a eu beaucoup entre les mains. Notamment le pivot des Bleus Rudy Gobert dont il s'est occupé tout un été aux Etats-Unis. Cela ne l'empêche pas d'être impressionné par le travail individuel du capitaine Nicolas Lang :"Nico a un niveau d'exigence qui est très élevé. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a toujours autant envie. Il n'est jamais blasé, jamais grisé. Bien au contraire. Il a toujours cette volonté d'être toujours aussi performant".

J'ai la sensation qu'on est pas loin de tenir quelque chose avec Youssef

Quand aux progrès des jeunes joueurs, cela le réjouit. Qu'il s'agisse du meneur Tim Crusol depuis sa sortie de l'Insep. Mais aussi de l'espoir Libanais Youssef Khayat sélectionné par son pays à seulement 18 ans pour la fenêtre internationale du mois prochain :"la volonté aujourd'hui, c'est de sortir des joueurs du centre de formation. J'ai la sensation qu'on est pas loin de tenir quelque chose avec Youssef. Il y a encore du temps. Mais le début de championnat est intéressant. On sent que le gamin est plus mature dans l'approche du jeu et de l'entrainement. C'est drôle de voir le joueur évoluer et changer. C'est plus flagrant qu'avec un joueur pro. C'est top".

Un rôle aussi auprès des jeunes du centre de formation

Sachant qu'à Limoges, Yacine Aouadi n'est pas seulement chargé du développement des joueurs. Il s'occupe aussi du scouting, l'observation à la fois des adversaires mais aussi des joueurs en vue du recrutement pour l'équipe professionnelle et le centre de formation où il a aussi un rôle :"ça fait aussi partie des missions que j'ai. Suivre tous les joueurs qu'on a au centre de formation. Observer leur progression. Aider au quotidien Arnaud Tessier à développer ces jeunes joueurs. L'idée, c'est de faire des feed-back après chaque match avec l'entraineur, d'en discuter et d'essayer d'adapter les contenus au quotidien."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Yacine Aouadi, dont la famille est restée dans la région Lyonnaise, se donne corps et âme dans sa mission quotidienne au Limoges CSP. Mais pour lui et même si il a appris auprès de grands coachs, pas question de redevenir entraineur à part entière. Son truc, c'est le travail de l'ombre et l'aventure humaine avec les joueurs qu'il accompagne tout au long de l'année au Limoges CSP.