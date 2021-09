Basket - Limoges CSP : "à la fin, la ville et les coachs vont m'aimer", C.J Massinburg veut conquérir Limoges

Le nouveau combo US du Limoges CSP C.J Massinburg a déjà joué sur le vieux continent. Quand il était à l'université, il a disputé un tournoi en Irlande du nord. Mais à part ça, l'Europe est pour lui une terre inconnue. En professionnel, il n'a disputé que 2 saisons et uniquement en G-League, une ligue mineure aux Etats Unis. Il va découvrir beaucoup de choses ces prochaines semaines et il est ravi que cela se passe avec le Limoges CSP :"je suis excité. Je sens que je suis dans un super endroit pour ma 1ère expérience en Europe. Les joueurs et les entraineurs sont très biens avec moi. Mon choix de venir en Europe, c'est pour progresser. Et je pense que c'est le bon endroit pour faire progresser ma carrière. D'être dans cette ligue. J'en ai entendu beaucoup de bien. L'histoire de Limoges. Je sens que je suis au bon endroit".

J'aime les coachs qui ont de l'énergie

Il a un faible pour le scoring, mais C.J Massinburg pense pouvoir apporter dans de nombreux domaines à sa nouvelle équipe :"je peux tout faire, dribbler, passer, marquer, défendre. Tout ce que l'entraineur a besoin que je fasse, je le ferai". Et le fait que l'entraineur construise une équipe avec un gros niveau d'agressivité ne l'effraie pas. Bien au contraire :"'j'aime les coachs qui ont de l'énergie. Je suis un gars qui a grandi avec des coachs durs. Pour aller de l'avant, tu dois être mentalement dur. Et je sens ici, avec le coach, que l'intensité est importante. C'est quelque chose que je regarde vraiment chez un entraineur. L'intensité. Je suis au bon endroit pour ça".

Faire de Limoges ma maison cette année

C.J Massinburg qui pendant sa pige remplace Gerry Blakes, meilleur scoreur du CSP depuis le début de la présaison. C'est pour avoir un rôle majeur que Limoges l'a recruté. "Je me sens bien par rapport à ça. Je suis excité par ce rôle. Je comprends les responsabilités. Je serai agressif et j'aiderai l'équipe autant que possible" assure le joueur qui au départ est censé rester 1 mois et demi, ou un peu plus en fonction du rétablissement de Gerry Blakes. Mais en l'écoutant, on sent bien qu'il a une petite idée derrière la tête :"ce n'est pas vraiment important pour moi. Je vais tout donner et je sens qu'à la fin, la ville va m'aimer. Les coachs aussi. Et avec un peu de chance, on me proposera une prolongation. Et je pourrais faire de Limoges ma maison cette année."

Un profil assez proche de Demonte Harper selon Cancellieri

Est-il au courant que les cordons de la bourse sont très serrés cette année au Limoges CSP ? Sinon, reste à convaincre l'entraineur Massimo Cancellieri. L'italien voit en C.J Massinburg un profil assez proche de Demonte Harper, un "all around player", capable de faire beaucoup de chose sur le terrain. Mais si Harper peut amener un vrai plus à la mène, le coach estime que Massinburg peut "plutôt apporter sur son tir à 3 points". Ceci dit, le natif de Dallas doit bien comprendre qu'au delà des paniers marqués, les exigences de l'entraineur sont avant tout défensives, comme avec tous les autres joueurs cette saison au Limoges CSP.