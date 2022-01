Basket - Limoges CSP : à la rencontre de l'intendant Khaled Belkheir, "ma rencontre avec Fred a changé ma vie"

Agé de 39 ans, Khaled Belkheir est probablement l'un des plus anciens du Limoges CSP au contact du groupe professionnel. Son rôle, intendant en charge du matériel. Mais pas seulement. "Je suis un peu touche à tout. Ça va de la simple bouteille d'eau à donner avec la serviette les soirs de match jusqu'à m'occuper des familles des joueurs ou m'occuper des joueurs eux même dans leur quotidien. Essayer qu'ils soient les plus à l'aise possible" explique ce salarié de l'ombre. Comme il vit depuis toujours à Limoges, son réseau l'aide beaucoup quand il s'agit par exemple de trouver du personnel comme une femme de ménage à un joueur.

Khaled Belkheir qui est arrivé au Limoges CSP à l'âge de 13 ans. En tant que joueur mais aussi pour donner un coup de main. "Avec le kiné de l'époque François Buffaud que j'ai d'ailleurs eu au téléphone il n'y a pas longtemps et ça m'a fait énormément plaisir. Je donnais juste les bouteilles et les serviettes le soir quand j'avais terminé les devoirs" se souvient-il. Puis jeunesse se passe dans le quartier de Coubertin à deux pas de Beaublanc. Une jeunesse parfois mouvementée. Khaled travaille ensuite pour la ville de Limoges dans les restaurants scolaires avant de revenir au club suite au décès de l'ancien président Frédéric Forte.

Un véritable mentor pour lui. "C'est une rencontre qui a été primordiale dans ma vie. J'étais en échec scolaire. Je n'étais pas non plus très sage à l'époque. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai mûri un peu. Cette relation avec Fred m'a amené beaucoup de choses. Un peu plus de sérieux avec toujours la petite carotte au bout. Au fil des années, on s'est rapproché et je n'ai pas honte de le dire, ça a changé ma vie. Sans cette rencontre, je ne sais pas où je serais aujourd'hui" raconte pudiquement Khaled. Un souvenir et une reconnaissance indélébiles.

Khaled Belkheir qui à Limoges a rencontré de nombreux coach. Il a aimé le côté protecteur de Mehdy Mary qui connaissait son histoire. Mais un autre entraineur l'a marqué alors qu'il était encore adolescent :"Tanjevic ! J'étais jeune donc je n'avais peut-être pas la même perception que maintenant. Petite anecdote : un jour, j'étais trop prêt du terrain pendant un match. J'ai pris un coup de pied aux fesses ! Quand on est jeune et qui vous arrive ça... C'était un match d'Euroleague où on gagne au buzzer sur un panier de Jérôme Allen. Tanjevic était très exigeant".

Si Khaled Belkheir travaille aujourd'hui dans le basket, c'est tout sauf le hasard. C'est d'abord sa passion. Il a d'ailleurs joué pendant 20 ans au poste de meneur. Notamment au CSP où aujourd'hui, il se donne corps et âme. "Ce sont des choses qui nous animent. Tous les matins quand on se lève, on sait où on va. Quand on aime, on ne compte pas. C'est le cas. On est animé tous les jours par cette passion, par ces bruits de parquet... Même quand on fait quelque chose de pas forcément agréable comme nettoyer le matériel, on va le faire parce qu'on est animé par ça" explique-t-il comme une déclaration d'amour au Limoges CSP et à Beaublanc.