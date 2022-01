Basket - Limoges CSP : à la rencontre d' Andrea Cavallari, "j'aime beaucoup les vibrations à Limoges"

Arrivé cet été en même temps que Massimo Cancellieri, Andréa Cavallari n'a que 26 ans. Avant de poser ses valises à Limoges, il est passé par les Etats Unis et l'Université de Californie à Los Angeles. Là bas, il travaillait avec des sportifs d'autres disciplines. Soccer, athlétisme et aviron. Il a ensuite pris la direction d'Israël et du club de basket de l'Hapoel Jérusalem. Avant d'être recruté cet été par le Limoges CSP.

Je n'ai jamais vu une ville faire autant de bruit pour le basket

Mais il a beau être italien, il n'avait jamais rencontré Massimo Cancellieri avant d'arriver en Limousin. "La 1ere fois qu'on s'est vu, c'est le 15 août à Beaublanc. Bien sûr, on s'était parlé par zoom quelques jours avant. Mais je ne l'avais jamais vu avant. Il connaissait mon expérience. On a eu de longues discussions avec lui et Crawford Palmer. Et heureusement, ils ont décidé de me prendre" rigole-t-il aujourd'hui.

André Cavallari qui a grandi dans la banlieue de Milan est aujourd'hui ravi de travailler au Limoges CSP :"je suis très heureux d'être ici. Parce qu'honnêtement, je n'ai jamais vu une ville faire autant de bruit pour le basket. L'Europe est habituellement une place forte pour le football. Ici, c'est pour le basket. Je suis très excité. J'adore aller à Beaublanc pour nos matchs à domicile. Limoges est une ville très spéciale parce que le basket y est la priorité et j'adore ça".

Je suis heureux d'être ici et de travailler avec eux

En tant que préparateur physique, les spécificités du championnat de France lui vont très bien. "Je pense que comparé aux autres championnats européens, le championnat de France a un niveau incroyable au niveau athlétique. Et ça, c'est super quand on fait mon métier. Parce que tu travailles avec des garçons supers dans ce domaine. Et ils aiment cet aspect du jeu. C'est à la base de l'identité de cette ligue. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici et de travailler avec eux" explique-t-il, sourire aux lèvres.

André Cavallari qui comme les autres salariés du club passe le plus clair de son temps à Beaublanc. "On n'a pas trop de temps libre en dehors du boulot. Mais je découvre Limoges. C'est une ville très mignonne même si c'est une petite ville. Je n'ai pas vraiment eu le temps de découvrir la France. J'ai juste passé une soirée à paris. Mais j'aime beaucoup les vibrations à Limoges. C'est une ville très cool". Et c'est encore plus vrai pour André Cavallari, quand viennent les soirs de match au palais des sports de Beaublanc.