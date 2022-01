Basket - Limoges CSP : à la rencontre du Team Manager Paul Fournel, "Fred m'a élevé à la dure sur ce poste là"

Déjà 10 ans que Paul Fournel a quitté son Auvergne natale et le monde du football pour venir travailler au Limoges CSP. Agé aujourd'hui de 35 ans, il œuvre en coulisse pour le bien des joueurs et de l'équipe. "Team Manager, c'est la petite goutte d'huile pour que les rouages fonctionnent bien. Quand elle y est , ça ne se voit pas. Mais quand elle n'y est pas, ça peut parfois avoir des conséquences un peu délicates" image celui qui est arrivé un peu après Panagiotis Giannakis alors que le club venait de remonter en Pro A.

Que tout soit bien indiqué et prêt pour que ce soit le plus fluide possible

Cela peut prendre des formes très différentes mais les déplacements de l'équipe sont une part importante de son travail. "Les bus, les navettes une fois arrivés, l'hôtel, les menus, les salles de réunion, le matériel mis à disposition du kiné. Que tout soit bien indiqué et prêt pour que ce soit le plus fluide possible pour le groupe, parce qu'on se déplace à une 20e de personnes donc ça fait toujours un peu de monde" explique-t-il.

Paul Fournel pour qui la rencontre avec le président Frédéric Forte reste inoubliable et très formatrice. "Il m'a éduqué et élevé à la dure sur ce poste là. J'étais vraiment en direct avec lui donc les appels à 23h et dès 7h du matin, je les ai eu. On revenait en Pro A et c'est Limoges ! Il fallait être au top tout de suite" rembobine le Team Manager du Limoges CSP. Paul Fournel qui en 10 ans au club a accumulé beaucoup de souvenirs et quelques anecdotes. Comme ce jour de 2014 où il a fait en sorte que Jo Gomis puisse monter dans le bus alors qu'il était en retard pour partir en déplacement suite à des bouchons en ville.

Je demande aux chauffeurs de s'arrêter parce que c'est Jo et qu'on en a besoin

"Il y avait un carnaval en plein centre ville. Il habitait avenue du général Cerez et c'était bloqué des deux côtés. Fred me dit qu'on doit partir. Il y avait un cadre et il fallait le respecter. Fred part de son côté. Il ne venait pas au déplacement. Et 3 minutes après, Jo appelle et me dit qu'il est là, juste derrière le bus. Je demande aux chauffeurs de s'arrêter parce que c'est Jo et qu'on en a besoin. Jean-Marc Dupraz descend et lui demande ce qu'il s'est passé. Jo est un peu dans une colère noire et chacun part de son côté. J'ai décidé de suivre Jo et de lui dire de monter dans le bus et venir avec nous. Ce jour là, il a fait un très bon match et on a gagné" se souvient-il.

Paul Fournel qui comme les autres salariés de l'ombre doit composer avec les caractères des joueurs mais aussi des entraineurs. Le plus facile à vivre à ses yeux ? Jean Marc Dupraz. "Avec Jean-Marc, c'était très simple parce qu'à l'inverse d'un staff technique qui s'installe et qui doit s'adapter, là c'est le coach qui s'adaptait au staff déjà en place depuis 2 ans avec Bertrand Parvaud ou encore Xavier Dumélié. On connaissait les rouages et lui est vraiment venu s'intégrer et a accepté notre groupe. On était très proche. On faisait des bouffes. On discutait. On avait une vraie proximité" se souvient Paul Fournel.

Il ne se cache pas et moi, j'aime bien ce fonctionnement

A contrario, d'autres entraineurs étaient beaucoup plus difficiles. En particulier le grec Pannagiotis Giannakis qui avec sa femme avait des demandes parfois cocasses. Quand à l'actuel coach Massimo Cancellieri, il l'apprécie à sa juste valeur :"ça se passe très bien avec Massimo. Il est très volubile. C'est la Commedia dell'arte permanente. Quand il n'aime pas, il le dit. Il n'y a pas de filtre. Quand il adore, il le dit aussi. Il ne se cache pas et moi, j'aime bien ce fonctionnement". Paul Fournel vit qui malgré les hauts et les bas son rêve de gosse. Celui d'apporter sa petite pierre au quotidien dans l'un des clubs les plus prestigieux du sport français.