Basket - Limoges CSP : à Monaco, "on doit retrouver nos valeurs défensives perdues à Orléans"

Après la défaite de vendredi dernier dans le Loiret, l'entraineur du Limoges CSP était très remonté après ses joueurs. Pas assez impliqués en défense et pas assez collectifs en attaque selon Massimo Cancellieri. Alors forcément, ils l'ont senti passer cette semaine à l'entrainement. "On a déjoué à Orléans. On a fait un mauvais match. C'est sûr qu'au début de la semaine, on a fait de gros entrainements avec de bonnes séances. C'est quelque chose qui peut nous faire réagir. On va essayer de le montrer contre Monaco, de retrouver un peu nos valeurs défensives qu'on avait malheureusement un peu perdues à Orléans" explique le meneur Ludovic Beyhurst.

Défendre le plomb pour exister sur le Rocher

C'est certain qu'il faudra défendre le plomb pour exister face à l'armada monégasque ce dimanche (17h) en clôture de la 12e journée du championnat de France Elite de basket. Notamment face à la très grosse star de cette équipe, le meneur Mike James. "C'est excitant de jouer des équipes comme Monaco avec de gros joueurs et 1 très gros joueur. C'est un beau défi pour nous. Mais il n'y a vraiment pas que lui" prévient le meneur de poche du Limoges CSP. Même si les français et anciens limougeauds Léo Westermann et Jerry Boutsiele sont forfaits. Monaco où l'entraineur à changé cette semaine. Zvezdan Mitrović a laissé sa place à Saša Obradović.

L'aborder de manière positive et essayer de faire un coup

Ses joueurs, qui restent sur une victoire mercredi à Kaunas puis une défaite vendredi à domicile face à Saint Petersburg en Euroleague, auront forcément à cœur de rebondir en championnat. L'intérieur Hugo Invernizzi sait à quoi s'attendre :"ils sont intenses. Ils ont du talent sur tous les postes. Ils ont une équipe très athlétique. Quand ils étaient un peu plus frais en début d'année, ils avaient une bonne cohésion et ils ont fait peur à beaucoup d'équipes. On sait que ça va être un match très intense. Ils ont un nouveau coach qui est encore plus intense je pense que Mitrović. Ça va être un match très dur. On va l'aborder de manière positive et essayer de faire un coup".