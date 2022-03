Basket - Limoges CSP : Alain Weisz, après Belgrade "on va jouer à Beaublanc dans le temple du basket français"

Si le covid qui touche les rangs limougeauds ne fait pas trop des siennes dans les prochaines heures, le Limoges CSP affrontera le leader du championnat Boulogne-Levallois ce dimanche à partir de 18h à Beaublanc. Avant cette rencontre de la 23e journée du championnat de France Elite de basket, l'ancien entraineur et sélectionneur de l'Equipe de France Alain Weisz aujourd'hui manager général des Metropolitans, a répondu à nos questions.

Alain Weisz, est-ce que vous vous attendiez à être premiers du classement à ce moment là de la saison ?

Non, ce serait prétentieux de dire ça. On s'était fixé comme objectif cette saison de réussir à être dans le Top 5. On n'a jamais parlé d'être premiers du championnat à ce moment là de la saison. Maintenant, l'appétit vient en mangeant et on va tout faire, alors que les deux tiers de la saison sont passés, pour essayer de rester premiers. Mais l'ASVEL et Monaco n'ont pas dit leur dernier mot. On sait que cette 1ère place est importante en vue des play-offs.

C'est très difficile de se remotiver à chaque fois

Une première place qui a un peu vacillé en février avec trois défaites en championnat. Peut-on dire que ça va mieux ?

Oui mais il y a beaucoup de paradoxes dans ce championnat. On a été capable de perdre contre Paris, contre Roanne et Le Portel qui ne sont pas des équipes de premier plan. Et on a été capable de battre deux fois Monaco et l'ASVEL. Ça dépend beaucoup de la fatigue de la coupe d'Europe et surtout de la motivation. C'est très difficile de se remotiver à chaque fois. Le coach a beau dire de faire attention et qu'ils ont des qualités, ce qui est vrai, les joueurs se concentrent beaucoup en fonction du classement. Ce qui est une sottise parce que ça ne se passe jamais comme ça.

C'est une équipe qui est extrêmement sérieuse

Après avoir perdu sur le parquet du Partizan Belgrade en Eurocup ce mercredi, vous allez à Beaublanc dimanche pour affronter Limoges qui est 9e. Comment voyez-vous cette rencontre ?

Franchement, les joueurs sont très concentrés sur ce match. Ils connaissent le danger. Ils savent très bien que Limoges a progressé. C'est une équipe qui aujourd'hui est très difficile à jouer et encore plus à Beaublanc. C'est une équipe qui est extrêmement sérieuse. En 1 la défense, en 2 l'attaque comme disent les américains. C'est la marque des coachs sérieux et importants que de faire ça et que d'y arriver parce que quelques fois, on a des joueurs qui ne sont pas des grands défenseurs et il faut arriver à les faire défendre quand même. Il y arrive. Je trouve que c'est tout simplement une bonne équipe. Ce qui est amusant pour ce qui nous concerne, c'est qu'on a joué à Belgrade mercredi un petit peu dans le temple du basket européen et là on va jouer à Beaublanc dans le temple du basket français ! C'était un bon entrainement. Aujourd'hui, le CSP est redoutable. Je ne me fais aucun soucis en terme de motivation. Après, il faut être capable sur le terrain d'être à la hauteur et d'opposer la même envie que celle que le CSP va nous proposer. Ça c'est une certitude. Il faut pouvoir répondre, résister et après, essayer de s'imposer. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on va y arriver ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, on a envie de le faire.

La réponse sera politique

Les Metropolitans ont un projet de salle à Boulogne-Billancourt. Où en êtes-vous ? Le covid n'a pas du aider ?

Non, la pandémie n'a pas joué. C'est tout simplement qu'il y a énormément de recours sur la place de Boulogne. Le palais des sports doit se faire en centre ville où il y a beaucoup de riverains et certains connaissent très bien le droit et la façon de retarder les ouvrages tel qu'un palais des sports. Le maire de Boulogne ne s'attendait pas à ce que ce soit si long. J'ai lu dans les journaux qu'on allait déménager (rires). Ça fait partie des possibilités mais ce n'est absolument pas encore fait. Pour le moment, c'est toujours Boulogne-Levallois. Un club dirigé du côté de Levallois par les politiques et du côté de Boulogne, par les politiques. Donc la réponse sera politique !

Il faut que des jeunes prennent ma place

Et vous au milieu de tout ça, est-ce vraiment votre dernière année avant la retraite ?

Franchement, les aspects administratifs, je vois ça d'un œil amusé parce que je suis un homme de basket, de terrain. Tous ces trucs là, je les trouve ridicules. Mon retour en tant que dirigeant, c'était vraiment par rapport à une amitié plus que décennale avec le maire de Boulogne (Pierre-Christophe Baguet). Je lui ai dit que maintenant, il faut me laisser tranquille. Il me dit que si on déménage, ils auront besoin de moi parce qu'il y aura beaucoup de choses à penser. Franchement je ne sais pas parce que j'ai du temps et cette année est une année qui remotive. Et le fait d'être avec le coach Vincent Collet avec qui je suis très proche ajoute de l'attrait à la saison. Mais franchement, j'ai passé ma vie sur un terrain de basket. Je le dis de façon sincère, il faut que des jeunes prennent ma place.