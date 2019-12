Basket - Limoges CSP : Alfred Julbe demande "un effort" aux supporteurs avant de recevoir la lanterne rouge

Limoges, France

Le Limoges CSP reçoit l'Elan Chalon, bon dernier de JeepELITE ce samedi à Beaublanc (20h) pour le compte de la 12e journée du championnat de France de basket. Si les Bourguignons de Philippe Hervé et Ousmane Camara sont en grande souffrance depuis le début de saison, les Limougeauds ne comptent qu'une victoire de plus. Cela donne une idée de l'importance de ce rendez-vous selon l'intérieur Hugo Invernizzi :"Un match très important, au niveau comptable et au niveau mental. Pour l'instant, on n'arrive pas à enchaîner deux victoires de suite, donc on regarde plutôt vers le bas."

Alfred Julbe défend son bilan à Beaublanc et demande le soutien des fans

Une situation qui exaspère les supporteurs du Limoges CSP dont la patience semble bien entamée. Surtout après la fin de match suspecte dimanche dernier à Nanterre. Mais selon l'entraîneur Alfred Julbe, cette équipe a vraiment besoin de leur soutien, comme depuis le début de saison à la maison :"C'est clair que le public a fait la différence ici à Beaublanc. Ils nous ont beaucoup aidé. Si on analyse les chiffres défensifs à Beaublanc (78 points encaissés en moyenne à domicile contre 87 points sur l'ensemble des rencontres), nous sommes une bonne équipe. Ils sont fâchés mais je leur demande un effort. Chaque victoire est très très importante."

On a une équipe très talentueuse - Marcus Gyniard

Pour décrocher un 5e succès en 7 matches de championnat cette saison à domicile, l’entraîneur pourra compter sur l'ailier US Marcus Gyniard. Lui qui a pu observer de près l'équipe lors de sa convalescence :"Il nous manque juste de la consistance. Il y a des moments où ont jouent bien, on défend, on fait circuler le ballon. Et on a des moments où on n'a pas la même concentration... C'est aussi très important de rester unis et de retrouver confiance en nos forces. Parce qu'on a une équipe très talentueuse. On l'a vu plusieurs fois. On peut jouer à un très haut niveau. On doit juste se concentrer pour rester à ce niveau pendant 40 minutes."

(Le match du Limoges CSP face à l'Elan Chalon est à vivre en intégralité ce samedi à 20h sur France Bleu Limousin)