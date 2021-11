Basket - Limoges CSP : après avoir laissé les blessures derrière lui, Ludovic Beyhurst "doit s'imposer"

Dans 100% CSP ce vendredi, nous nous penchons sur le cas Ludovic Beyhurst. Après un début de saison gâché par les blessures, le meneur de 22 ans a fait son retour au Mans et ne sera pas de trop samedi soir à Beaublanc face au Dijon de David Holston. Mais il n'a plus vraiment de temps à perdre.

Alors qu'il entame déjà sa 3e saison avec Limoges, Ludovic Beyhurst n'a jamais vraiment confirmé ses bons premiers mois avec le CSP. Pas épargné par les blessures, ce joueur qui a besoin d'être à 100% pour exprimer son potentiel, espère que les pépins physiques sont maintenant derrière lui après avoir enchainé 3 blessures depuis la reprise cet été. "Je n'ai pas été gâté par rapport à ça. Maintenant ça fait partie de nos vies de sportifs. Il faut faire avec mais c'est du passé. Je reprends vraiment le rythme. Avant le dernier match, j'avais repris 2 jours avant donc ça fait du bien de faire une semaine complète" explique l'alsacien.

On a besoin de l'énergie qu'il peut amener - Crawford Palmer

L'entraineur de Limoges Massimo Cancellieri est certain que Ludovic Beyhurst va vite retrouver la forme. Le coach italien selon qui le CSP a vraiment besoin de lui :"ce qu'il a fait en 1ère mi temps au Mans, il doit le faire aussi en 2e. Il a été bon avec un gros impact sur le match mais quand il est revenu, il avait moins d'impact. Au Mans, il m'a positivement surpris par son impact. J'espère qu'il en aura au prochain match en 2e mi-temps. On en a besoin." Avis partagé par le directeur sportif. "C'est important qu'il soit là dans la mesure où on a besoin de l'énergie qu'il peut amener. D'avoir quelqu'un qui peut entrer nous donner 10-12 minutes en jouant dur, en faisant tourner. On attend que ça monte petit à petit" fait savoir Crawford Palmer.

Montrer du caractère et surtout ne pas lâcher - Ludovic Beyhurst

Mais à bien écouter le patron du secteur sportif, Ludovic Beyhurst doit maintenant s'imposer. Et sans trop tarder. D'autant que le club pourrait prolonger CJ Massinburg après le retour de blessure de Gerry Blakes. "C'est le retour de Gerry qui va un peu dicter ça si on décide de garder CJ. Il y a une période pour qu'il montre ce qu'il sait faire, où il peut nous apporter. Nos combos, ce sont aussi des grands. Cela peut permettre de décaler certains gars en 3. Ludo, il faut qu'il s'impose" dit très clairement Palmer. Message reçu 5 sur 5 par Ludo Beyhurst :"comme tout joueur qui est un peu en dedans, c'est normal qu'il y ai des attentes de la part des dirigeants. C'est aussi là où on voit la caractère des joueurs. Quand tout va bien, c'est facile. Il faut montrer du caractère et surtout ne pas lâcher."

Arriver à être lucide tout en jouant vite - Crawford Palmer

Sachant que si défensivement Crawford Palmer n'a pas grand chose à lui reprocher, il attend que Ludovic Beyhurst fasse de vrais progrès en attaque. "Quand il a la balle, de voir ce qui se passe. Il faut arriver à être lucide tout en jouant vite. Pour moi, c'est là où il y a un soucis. Et il doit avoir confiance en son tir. Il peut tirer. Le coach l'encourage à prendre son tir parce s'il n'y a aucun danger à ce poste là, on joue à 4 contre 5 et ça devient compliqué. Je pense que ce message commence à rentrer" estime le directeur sportif limougeaud. A Ludovic Beyhurst de prouver en attaque sans oublier sa grande qualité, cette capacité à mettre beaucoup de pression sur le meneur adverse. Pourquoi pas dès samedi face à Dijon et le MVP David Holston ?