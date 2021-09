Basket - Limoges CSP : après la blessure de Blakes, Cancellieri ne veut "pas pleurer et pas se plaindre"

Cela commence à faire beaucoup ! Alors que le championnat de France de basket reprend dans moins de 3 semaines avec un déplacement à Nanterre, le Limoges CSP va devoir se passer pour au moins 6 semaines de son meneur US Gerry Blakes. Touché à un genou à l'entrainement jeudi dernier, il doit être opéré. Si l'entraineur doit déjà faire sans Ludovic Beyhurst et Tim Crusol, Massimo Cancellieri n'est pas du genre à se cacher derrière ce genre de péripéties :"On est malchanceux mais on doit s'adapter. Je ne veux pas pleurer et je ne veux pas me plaindre parce que je ne veux pas que les joueurs le fassent. Alors je dois être le 1er à ne pas le faire. Je dois être très bon pour que l'on continue à progresser, même si c'est plus lent".

Le début de saison va être très important pour nous - Crawford Palmer

Massimo Cancellieri attend au plus vite un pigiste médical. Le directeur sportif y travaille. "Ce n'est pas sérieux mais ça va demander un petit bout de temps pour le rétablir donc on va prendre un pigiste médical. Parce que ça va venir grignoter sur le début de saison et on sait que le début de saison va être très important pour nous. On va chercher un combo. On espère qu'il va arriver assez rapidement. On a besoin de costaud. Rebec est un bon petit joueur qui remplit bien son rôle. Mais on a besoin de quelqu'un pour remplacer Gerry Blakes dans le 5 majeur, pour être compétitifs" explique Crawford Palmer. En attendant, il va falloir faire face dès mercredi à Rueil-Malmaison face au Metropolitans de Boulogne-Levallois entrainés désormais par Vincent Collet.