Basket - Limoges CSP : Assane Ndoye a "faim de basket" avant la réception de Gravelines samedi à Beaublanc

L'intérieur Assane Ndoye, mis a l'essai par le Limoges CSP cet été avant de se blesser juste avant de signer pour la saison, a forcément eu peur de voir cette très belle opportunité lui passer sous le nez. "Un moment de frayeur. Ils m'ont quand même signé et ça donne encore plus envie. Ça donne du crédit à ce que j'ai fait en présaison et ça donne du crédit au club. Ils m'ont fait confiance et n'ont pas été là juste sur le sportif mais aussi sur l'humain" apprécie le joueur de 25 ans. De quoi le motiver encore un peu plus avant son 1er match officiel avec Limoges samedi face à Gravelines. "J'ai faim ! J'ai faim de basket, d'enfin jouer avec mon équipe. D'enfin jouer à Limoges, de pouvoir m'exprimer et m'amuser" explique l'intérieur formé à l'Elan Chalon. Même s'il est resté sur le côté depuis le début du championnat, Assane Ndoye aime faire partie de ce groupe.

C'est agréable de travailler dans une atmosphère comme ça - Assane Ndoye

"Je trouve que c'est un groupe qui vît bien ensemble. Dans le vestiaire et en dehors du terrain. Tout le monde bosse, individuellement ou collectivement. Tout le monde est là pour tirer les uns et les autres vers le haut. C'est agréable de travailler dans une atmosphère comme ça. Tout le monde progresse et est intense à l'entrainement. Et surtout, tout le monde veut gagner" apprécie celui qui peut évoluer sur les postes d'ailier ou d'ailier fort. Une polyvalence qui plait beaucoup à son entraineur Massimo Cancellieri. "Assane peut apporter sa versatilité. Il peut jouer différents rôles avec efficacité. Quand on a joué à Pau pendant la trêve, il défendait sur le meneur et parfois sur le pivot. En attaque, il a beaucoup travaillé sur son tir. Il progresse. S'il continue à rendre son tir plus consistant, il va devenir un excellent joueur" estime le technicien italien.

Parfois, il alterne les hauts et les bas - Massimo Cancellieri

Mais le coach du Limoges CSP attend plus d'un Assane Ndoye pas toujours à fond. "Parfois, il alterne les hauts et les bas. Je veux qu'il soit toujours en haut. Pour lui, l'énergie est importante. Il se satisfait trop vite en se disant :"j'étais assez bien". Non, tu dois être excellent. C'est vrai pour tout le monde mais surtout pour lui" appuie Massimo Cancellieri. Assane Ndoye reconnait d'ailleurs qu'il a parfois tendance à être un peu faignant. "J'ai cette fâcheuse habitude d'être un peu "lazy". De me relâcher à des moments cruciaux. C'est aussi pour ça que je suis venu ici. A Limoges, il y a une attente assez importante du staff et du public et ça me permet d'être à fond tout le temps." Après avoir montré cet été qu'il pouvait être utile au CSP, à lui de le prouver dès samedi pour son baptême du feu à Beaublanc face au BCM Gravelines-Dunkerque.