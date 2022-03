Basket - Limoges CSP : au Portel, "5 minutes de moins bien peuvent changer le match" prévient Hugo Invernizzi

Après Pau et Strasbourg, les joueurs de Massimo Cancellieri aimeraient enchainer un 3e succès de suite sur le parquet du Portel ce samedi (18h30) à l'occasion de la 22e journée du championnat de France Elite de basket. Pour y arriver, il faudra être tout aussi sérieux que lors des deux derniers matchs prévient l'intérieur Hugo Invernizzi :"je pense qu'on a été très bon sur les deux derniers matchs. On a mis beaucoup d'intensité et de rythme contre Strasbourg. On avait un plan de jeu bien défini. Là, on en a un autre. Il va falloir s'y tenir au plus près possible parce qu'on sait que là-bas, 5 minutes où on baisse un peu la vigilance, où on joue un peu moins bien, ça peut changer tout le match donc il va falloir être très concentré pendant tout le match. Essayer de mettre du rythme comme on sait le faire. Et ne pas les laisser prendre confiance".

C'est une ambiance un peu atypique

On l'a vu ces dernières années et notamment en fin de saison dernière avec une 2e mi-temps pitoyable des Limougeauds. Laisser Le Portel prendre confiance et joueur sur l'euphorie serait la pire des choses. Surtout dans leur salle du Chaudron où l'ambiance est toujours survoltée. "C'est une ambiance un peu atypique parce que c'est une salle basket donc très resserrée. Le public est très près donc c'est une ambiance particulière. On a quand même l'habitude de jouer quand il y a du bruit mais c'es vrai que souvent, à la fin du match, tu as l'impression qu'il y a une pompe à vélo dans ton cerveau qui souffle et tu entends les battements de ton cœur dans la tête parce que tu as eu mal au crane tout le match. Souvent, c'est ça qui fait mal !" décrit Hugo Invernizzi.

On doit casser leur confiance pour gagner le match

C'est vrai que le Chaudron du Portel, c'est une salle pleine, la fanfare, le public près du parquet et autres posters de femmes nues agités derrière les paniers pour déconcentrer les adversaires sur lancer franc. Mais ce samedi soir, c'est en plus de cela le match carnaval avec un public déguisé et déjà surexcité une heure avant le match. D'ailleurs, il s'attend à quoi l'entraineur de Limoges Massimo Cancellieri ? "Je suppose un gros bazar. A cause de l'ambiance et de leur équipe qui se comporte bien depuis 6 matchs. Ils ont récupéré beaucoup de joueurs. Ils jouent avec énergie, ils jouent mieux. C'est une équipe du Portel différente de celle que l'on a vu à Limoges. Ils sont en grande confiance. On doit casser leur confiance pour gagner le match. On ne peut pas les laisser jouer comme ils veulent. Sinon, on a aucune chance" estime le coach italien.

On arrive à un moment charnière de la saison

Le technicien des Abruzzes se méfie aussi de sa propre équipe. Quand on lui demande comment ça va après les deux victoires face à Pau et Strasbourg, voilà sa réponse :"après ces deux victoires, vous pouvez imaginer. Et c'est ce qui me fait peur. Parce que la dernière fois, après 4 victoires, on était dans une période où on attendait la prochaine en regardant de loin par la fenêtre. Alors on met la pression qu'il faut parce qu'on arrive à un moment charnière de la saison". Même si elle ne se joue pas sur ce match de la 22e journée qui plus est à l'extérieur, c'est vrai qu'un succès au Portel qui a remporté la moitié de ses 10 matchs cette saison à domicile ne ferait qu'affirmer un peu plus le statut de "playoffable" du Limoges CSP.