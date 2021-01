Basket - Limoges CSP :"c'est un objectif pour nous de gagner la Coupe de France" prévient Marcus Ginyard

Retour à la compétition ce vendredi (18h) à Beaublanc pour le Limoges CSP. Avant d'affronter Igokea mardi en coupe d'Europe et Le Mans vendredi prochain en championnat, les Limougeauds affrontent Le Havre en 8 de finale de la Coupe de France. "Il ne faut surtout pas le prendre à la légère. La Coupe de France, c'est clairement un objectif pour nous cette saison. C'est un match à gagner et à prendre de façon sérieuse contre une bonne équipe de N1. Si on est sérieux, ça doit passer mais il faut être sérieux" prévient le directeur sportif Crawford Palmer.

C'est une bonne compétition pour nous - Marcus Ginyard

Message reçu 5 sur 5 par l'ailier et co-capitaine américain Marcus Ginyard. Bien qu'attristé par les récents évènements au Capitole dans sa ville de Washington, il compte bien aller au bout dans cette compétition :"c'est vraiment intéressant pour nous. C'est un objectif pour nous de gagner la Coupe de France. C'est court. Quatre matches vite fait ! Il faut être concentré. C'est quelque chose à gagner. C'est sérieux. C'est une bonne compétition pour nous."

Hugo Invernizzi va recroiser son club formateur

Avis plus que partagé par son coéquipier et intérieur Hugo Invernizzi avant d'affronter son club formateur :"c'est une compétition que j'apprécie. Ce sont des matches toujours couperets. C'est toujours plus intéressant que quand on a la monotonie du championnat quand il se déroule normalement. On sait qu'en trois matches, on peut être en finale à Bercy même si cette année, on ne sait pas dans quelles conditions. C'est toujours un bon moment et c'est un titre surtout ! J'espère qu'on va le jouer à fond !"

C'est vraiment dépendant de nous - Mehdy Mary

Une rencontre dont l'issue ne dépend que du Limoges CSP à entendre l'entraineur Mehdy Mary :"c'est vraiment dépendant de nous ! La nécessité d'être vraiment concentré sur ce que l'on a à faire. Quand on est une équipe de JeepELITE et qu'on reçoit une équipe de Nationale 1, il faut être bien concentrés dès le début du match et vigilants." Sachant que le STB Le Havre, ancien pensionnaire de Pro A, tourne plutôt bien cette saison en N1 où il occupe la 5e place à une victoire du leader. Une équipe au sein de laquelle "la marque est vraiment bien répartie avec un apport clair de Romain Duport" analyse l'entraineur du Limoges CSP.

Cette rencontre des 8e de finale de la Coupe de France est à vivre en intégralité à partir de 18h sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.