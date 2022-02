Basket - Limoges CSP : Massimo Cancellieri, "je suis sûr que mon équipe a retrouvé sa combativité"

Dans 100% CSP, on se projette sur le match de dimanche, le clasico à Beaublanc entre Limoges et Pau-Orthez. Alors que le CSP vient d'enchainer 5 défaites de suite toutes compétitions confondues, il y a eu des signaux positifs mardi à Bourg-en-Bresse. L'entraineur semble rassuré.

Si l'on regarde la dynamique en terme de résultat, il y a des raisons d'être inquiet pour le Limoge CSP avant le venue de Pau dimanche à Beaublanc. Quatre défaites en championnat puis cette élimination en début de semaine dès les 8e de finale de la coupe de France. Cela commence à faire beaucoup mais si l'on regarde le contenu des dernières rencontres, il y a quand même une véritable évolution au niveau de l'état d'esprit. Depuis le non match à Strasbourg, les Limougeauds n'arrivaient pas à tenir tête à leurs différents adversaires. Ils finissaient toujours pas craquer. Mardi soir, ce ne fut pas le cas. Le CSP s'est battu jusqu'au bout. De quoi rassurer l'entraineur Massimo Cancellieri. "Je suis fier de l'équipe. Je suis déçu parce que je voulais qu'on ailler en quart de finale mais c'est la vie. Je suis concentré sur le prochain match et je suis heureux que l'équipe, après ces 5 jours à Bourg, trouve sa nouvelle identité. Je suis sûr que maintenant, ils vont la montrer jusqu'en fin de saison" prophétie le coach italien.

Tout de suite mieux quand tout le monde répond présent

C'est vrai que mardi soir, on a vu des remplaçants enfin utiles. L'énergie et les points d'Horace Spencer, l'adresse de loin de Kruize Pinkins, la combativité et l'agressivité vers le cercle d'Assane Ndoye. Ce n'est pas anodin car ce CSP là est limité et ne peut pas se permettre d'avoir des remplaçants qui n'apportent rien. Si tout le monde répond présent, cela change la donne. On a aussi vu des limougeauds prendre soin du ballon avec seulement 11 pertes de balle. L'adresse est aussi revenue. Tout cela laisse à penser que les joueurs de Massimo Cancellieri sont sur la bonne voie pour enfin sortir la tête de l'eau. Autre raison d'y croire, le très probable retour de CJ Massinburg pour le match de dimanche face à Pau. Sans oublier le fait que ce clasico se jouera dans la fureur de Beaublanc. Malgré les mauvais résultats de l'équipe, Massimo Cancellieri est certain que les supporters seront derrière les joueurs pour ce match à haute valeur symbolique et comptable.

Ils savent quand c'est le moment de se plaindre ou le moment de supporter

"Je comprends ce qu'est Limoges. De la même façon, je suis sûr que mon équipe a retrouvé sa combativité. Et je suis sûr à 100% que la combativité est propre à Limoges, pas seulement à mon équipe. J'attends que les supporters fassent un excellent travail avec nous. Parce qu'ils ont vu beaucoup de basket. Ils ont vécu beaucoup de situations dans leur vie à Limoges. Ils savent mieux que moi et surtout mieux que nos joueurs quand c'est le moment de se plaindre ou le moment de supporter. Le fameux 6e homme. Pas seulement parce qu'ils font du bruit mais parce qu'ils comprennent que l'équipe est en train d'essayer. Je serais surpris s'ils ne nous supportent pas. Ils vont nous supporter jusqu'à la fin de saison. Et en fin de saison, ils diront s'ils nous aiment ou pas" explique un Massimo Cancellieri bien conscient que le soutien du public sera indispensable pour rebondir dimanche face à Pau-Orthez.