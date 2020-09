Basket - Limoges CSP : ce qui va changer à Beaublanc en raison du protocole sanitaire lié au Covid-19

Le Limoges CSP et ses supporters retrouvent le Palais des Sports de Beaublanc ce mardi soir à l'occasion de l'avant dernier match de préparation face à Cholet. Avec une jauge limitée à 3 mille 500 personnes et des règles sanitaires strictes. Il n'y aura pas de tour d'honneur et de tapes dans les mains des joueurs à la fin du match. Terminé aussi l'accès aux joueurs à l'arrière de Beaublanc après les rencontres. Des barrières ont été installées pour garantir la distanciation physique. Pour l'entrée dans le palais des sports, tout a été revu. Il y a maintenant des entrées différentes pour les travées pairs et impairs, pour les VIP, pour les personnes à mobilité réduite et pour la presse.

Menace d’exclusion pour ceux qui ne respecteront pas les règles

A l'intérieur, des sens de circulation ont été mis en place pour accéder à son siège et pour sortir. Le port du masque est obligatoire. Sauf bien sûr, au moment de se désaltérer. Deux buvettes sont d'ailleurs maintenues dans le hall Frédéric Forte et à la brasserie. Mais elles sont "coupées en deux" avec des accès distinctifs entre tribunes pairs et impairs. Il est aussi demandé de consommer une fois de retour à sa place. L'idée étant là aussi d'éviter le brassage. En revanche, il n'y a pas de mesure de distanciation physique en tribune. Pour le reste, mieux vaut jouer le jeu. Le club a modifié son règlement intérieur et pourra exclure de la salle les réfractaires aux règles sanitaires.

Objectif 4 620 places pour le match face à Nanterre

Si le club a décidé de limiter la jauge à 3 500 personnes pour ce match face à Cholet, c'est parce que les dirigeants "ne connaissent pas encore tout à fait les conditions d’accueil que la préfecture va demander par rapport à la législation en vigueur actuellement" explique Pierre Fargeaud, le directeur juridique du Limoges CSP. Mais l'idée est de passer à 4 620 places pour le 1er match de championnat face à Nanterre. Toujours sans mesure de distanciation en tribune. Si la situation sanitaire se dégrade trop en Haute-Vienne, la jauge devrait passer à 4 220 places avec une distance d'un mètre entre groupes de maximum 10 personnes.