Basket - Limoges CSP : ce très vocal Massimo Cancellieri

Božidar Maljković, Željko Obradović, Šarūnas Jasikevičius. Tous ces très grands entraineurs ont une tendance lourde à pourrir leurs joueurs, parfois à la moindre erreur. Un style clairement adopté par le nouveau coach italien du Limoges CSP. "Je mets la pression sur les joueurs parce que je veux qu'ils apprennent comment jouer sous pression. Parce que je veux qu'ils deviennent les meilleurs joueurs possible. J'aime mon équipe. Je protège mon équipe. Je les aide et je pense qu'une des choses que je peux faire, c'est mettre de la pression et encore plus dans cette période. Je pense que je les aide pour le futur et pour le présent" explique Massimo Cancellieri.

Une manière de faire qui n'empêche pas l'intérieur de Limoges Hugo Invernizzi, qui a d'ailleurs des racines italiennes, de développer une certaine complicité avec son entraineur. Pour lui, ce n'est absolument pas un problème d'avoir un coach aussi dur avec ses joueurs :"le sport de haut niveau, c'est un monde de charognards. Si tu commences à baisser la tête dès que quelqu'un te crie dessus parce que tu as fait une erreur, ça ne sert à rien d'espérer. Si on se dit que ce n'est pas de notre faute, on n'a pas compris comment ça se passe. On voit qu'il nous bouge. Il faut en tirer du positif. Personnellement, ça ne me dérange pas."

Ce n'est pas un problème non plus pour le directeur sportif du Limoges CSP Crawford Palmer :"de toute façon, il faut avoir un bon mental pour jouer au basket correctement. C'est vrai qu'il y a une exigence de tous les instants sur les détails. Sur la précision, sur l'envie. Il fait sentir aux joueurs et au staff qu'il faut y aller. C'est un style qu'on n'a pas vu depuis un petit moment sur Limoges. Là, on l'a. Maintenant, il faut que tout le monde suive. Que l'on retrouve le reflet de cette intensité sur le terrain." Avoir un coach aussi bouillant, aussi passionné, était de toute façon une volonté forte de la direction, et pas seulement sportive.

"Il peut être dur avec ses joueurs mais il sait aussi récompenser ceux qui jouent bien. C'est quelqu'un qui ressent et qui passe des émotions. Qui peut-être capable d'emporter le public parce que c'est aussi la relation qu'on a à Limoges avec notre public. Ils ont besoin de voir cette équipe qui se bat. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça et ce coach amène cette énergie là" estime le directeur général du CSP Pierre Fargeaud. C'est même une priorité absolue de Massimo Cancellieri. Un entraineur conscient de ne pas avoir le meilleur effectif du championnat, mais qui compte bien faire de ce groupe une véritable équipe de guerriers.