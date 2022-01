Basket - Limoges CSP : Céline Forte, "l'esprit d'équipe, ce qu'ils dégagent sur le terrain est satisfaisant"

A deux jours du clasico du basket français entre le Limoges CSP et Pau-Orthez, et alors que de nombreuses questions se posent quand aux mouvements à venir en coulisse, la propriétaire du club Céline Forte était notre invité ce vendredi sur France Bleu Limousin.

Avant le dernier match de la phase aller du championnat de France de basket ce dimanche à Beaublanc face au rival palois, la propriétaire du Limoges CSP Céline Forte était notre invitée ce vendredi sur France Bleu Limousin. La 1ère partie de saison, les changements à venir sur les postes de directeur général et de directeur sportif, l'avenir de l'entraineur Massimo Cancellieri ou encore l'éventuel recrutement d'un joueur à la place de Gerry Blakes. Celle qui est aussi présidente du conseil de surveillance du Limoges CSP a répondu à nos questions. Entretien.

Avant ce clasico et dernier match de la phase aller, le Limoges CSP est 8e. Que pensez-vous du travail réalisé jusque là ?

Je trouve que c'est du bon travail. Je ne connaissais pas les joueurs sur le papier mais ce sont de belles trouvailles et je trouve que l'esprit d'équipe, ce qu'ils dégagent sur le terrain est assez satisfaisant. Il y a une belle image sur le terrain. Des guerriers !

Le directeur sportif Crawford Palmer va quitter le club en fin de saison. Comment ça se fait ? Vous n'étiez pas contente de son travail ?

Ce n'est pas ça. C'est une décision stratégique. Je pense qu'il fallait ramener une autre façon de travailler, du sang neuf. Il fallait repartir sur d'autres bases. Ce n'est pas pour défaire le travail de Crawford, bien au contraire. Mais il fallait tourner la page.

Mais pourquoi amener une autre façon de travailler et tourner la page quand on voit que ça commence à payer avec un groupe qui a des résultats ?

Ça commence effectivement à payer. Après, la saison n'est pas terminée. Mais je suis très optimiste. Je ne vais pas me défiler. Sur le papier, ce n'était pas très satisfaisant pour moi. Je pense que le coach sait tirer le meilleur de cette équipe. C'est une belle surprise. Je ne vous cache pas que la saison dernière, la non qualification en playoffs et en coupe d'Europe, ça m'a beaucoup déçu. C'est un gros préjudice pour le club, notamment financièrement. C'est là que j'ai commencé à réfléchir mais cette année, ça marche bien. On est effectivement sur une bonne dynamique. Mais l'histoire se termine en fin de saison et j'espère qu'elle va bien se terminer.

Il y a un véritable attachement du public à l'entraineur Massimo Cancellieri. Que pensez-vous de son travail ?

Un gros travail ! Il magnifie cette équipe. Au delà de ça, ce qu'il propose sur le terrain d'un point de vue technique, il propose des solutions. Il est actif et dynamique. Vraiment un gros travail.

Cela veut-il dire Céline Forte que vous voulez toujours Massimo Cancellieri comme coach la saison prochaine ?

De toute façon, si nous sommes qualifiés en playoffs, Massimo rempile avec nous (il a une année en pus automatique en cas de Top8).

On sait très bien que les contrats dans le monde du sport, c'est quelque chose de très relatif. On se doute que son travail ne passe pas inaperçu. Avez-vous entamé des discussions pour sécuriser son avenir à Limoges ?

Pas encore parce que les discussions ne vont débuter qu'avec, peut-être, un nouveau directeur sportif.

Justement, où en êtes-vous à ce niveau là et avec le marché des joueurs français qui débute très tôt dans la saison, y a t-il un caractère d'urgence dans le recrutement d'un nouveau directeur sportif ?

La quête d'un nouveau directeur sportif a débuté depuis un petit bout de temps. On devrait finaliser les choses d'ici très peu de temps parce qu'effectivement, je suis consciente qu'il y a une urgence. J'ai un profil bien déterminé pour écrire une nouvelle page et créer une nouvelle dynamique. Je cherche une nouvelle forme de recrutement. Chercher plus et plus loin et aussi à moindre coût. J'adore le film Le Stratège. Ça m'inspire beaucoup.

Il se dit ici et là à Limoges que vous cherchez une sorte de scoot, ces personnes chargées de superviser et dénicher les joueurs, pour occuper ce poste de directeur sportif. Mais si ce n'est pas le même métier...

Ce n'est pas le même métier mais ne peut-on pas cumuler les compétences ? Je pense que c'est faisable. C'est un beau pari sur l'avenir pour le Limoges CSP et pourquoi pas le basket.

Au delà de ce poste de directeur sportif, les départs se sont multipliés ces dernier mois. Richard Dacoury s'est retiré du directoire. Même chose pour Claude Bolotny et Stéphane Ostrowski. Le directeur sportif ne sera bientôt plus là. Même chose pour le directeur général Pierre Fargeaud. Le responsable marketing Kevin Boisseau a été remercié. La responsable communication Julie Desvilles, absente depuis plusieurs mois, ne reviendra pas au club. Comprenez vous que cela puisse susciter quelques interrogations voir des inquiétudes Céline Forte ?

Je comprends les interrogations mais les inquiétudes, pourquoi ? C'est la vie d'une entreprise. Il n'y a rien d'inquiétant là dedans. On continue à construire.

Mais avec qui pour remplir toutes ces fonctions que nécessitent un club comme Limoges ? Tout le monde n'a pas été remplacé ?

Déjà avec un monsieur qui va arriver au poste de directeur général. Alain Cloux qui a une expérience et un CV incroyables dans le monde du sport et tout particulièrement du basket. Il va maitriser et mettre en place tout ça. Notamment la restructuration juridique du club. Même si elle est déjà bien entamée, on va travailler sur ça avec Alain quand il arrivera en juillet après sa mission à l'ASVEL. Après, il y a des donnes qui changent tous les jours. On doit par exemple mettre 500 mille euros dans le club. Est-ce que ce sera suffisant par rapport aux données qu'on a depuis 2 ans à cause de la covid ? Je ne sais pas. Tout ça est en étude.