Basket - Limoges CSP : Crawford Palmer et Mehdy Mary nous présentent le nouveau meneur Kenneth "Speedy" Smith

Avant un très gros match de championnat face à Bourg-en-Bresse samedi à Beaublanc, le directeur sportif et l'entraineur du Limoges CSP reviennent sur le départ de DeMarcus Nelson et l'arrivée d'un nouveau meneur. Kenneth "Speedy" Smith dont le profil devrait ravir les amateurs de jeu rapide.

Le nouveau meneur de jeu du Limoges CSP Kenneth "Speedy" Smith, 27 ans, arrive du championnat belge juste avant deux très gros matchs face au leader du championnat, Bourg-en Bresse samedi soir à beaublanc, puis Ankara le 23 en Basketball Champions League. Le meneur numéro 1 de l'équipe DeMarcus Nelson étant resté aux Etats-Unis en raison de problèmes familiaux. Un coup dur pour l'entraineur Mehdy Mary :"C'est évidemment extrêmement difficile pour nous. Quand la décision a été prise cet été de prendre DeMarcus Nelson, c'était vraiment pour avoir toute son expérience, sa stabilité. On sait que ce n'est pas un joueur qui se déplace extrêmement vite mais il sait gérer les moments importants d'un match. C'est vraiment une perte pour nous."

Un Limoges CSP beaucoup plus tourné vers le jeu rapide ?

Mais le club avait un accord avec lui depuis sa prolongation de contrat. En cas de nécessité en fin d'année 2020, il pouvait partir. Le club a su vite réagir en signant Kenneth "Speedy" Smith dont le surnom n'a rien à voir avec le basket. "Ce que j'ai compris, c'est que c'était un bébé précoce. Il est arrivé en avance. Donc sa grand-mère a dit qu'il était un enfant rapide donc "speedy". Il était pressé !" en rigole Crawford Palmer. Le directeur sportif pour qui ce joueur réellement rapide pourrait modifier le visage de l'équipe. En passant d'un jeu basé sur le contrôle de l'horloge et un minimum de possessions, à un jeu beaucoup plus tourné vers la contre attaque.

Cela pourrait changer de manière significative cet aspect là de notre jeu

"Il y a de vrais différences dans le profil avec DeMarcus qui jouait beaucoup sur son expérience, qui se ménageait dans les efforts pour pouvoir durer dans le match parce qu'on avait besoin de lui sur le terrain. Là, on a vraiment un jeune joueur qui va vers l'avant, qui lance la contre attaque tout de suite. Cela pourrait changer un peu voir de manière significative cet aspect là de notre jeu" analyse le recruteur limougeaud. Et à l'entendre, aux entrainements, ses coéquipiers sont déjà ravis de proposer leurs services sur jeu rapide. Quand on connait l'attrait de l'entraineur pour ces phases de jeu et les paniers "faciles" qui vont avec, pas étonnant que Mehdy Mary l'avait déjà dans ses petits papiers l'été dernier.

Déjà dans les petits papiers du club cet été

"C'est un joueur créateur, passeur. Donc dans l'équipe dont on dispose avec beaucoup de joueurs capables de finir, on avait besoin d'un joueur capable de créer pour ses coéquipiers et tirer quand il le faut. Je trouve qu'il correspond à ça" estime le technicien du Limoges CSP. Et l'état d'esprit ? "Il semble être un garçon très intelligent, très amical, très tourné vers les autres. On voit qu'il apprend vite. Qu'il est volontaire. Sur la route entre l'aéroport et Limoges, il a passé trois heures à étudier les systèmes" apprécie Crawford Palmer pour qui sa jeunesse sera aussi un avantage pour enchainer les matches lors d'une 2e partie de saison très chargée si les rencontres peuvent se jouer.

Je réalise que je viens de rejoindre un club historique

Quand au principal intéressé, après des débuts européens en Lettonie, en Hongrie et en Belgique, il semble ravi de poser ses valises à Limoges :"Je suis très heureux de cette opportunité et très reconnaissant envers le manager et le coach de me donner cette chance. Je réalise que je viens de rejoindre un club historique et je suis très excité à l'idée d'aider l'équipe à gagner et de grandir avec l'équipe. Progresser. Je suis en forme." Pas de problème de rythme en effet pour Speedy Smith qui en plus de trois rencontres du championnat belge, a aussi disputé depuis octobre neuf rencontres d'Eurocup en tournant à 15 points, 6 passes décisives et pratiquement 17 d'évaluation en moyenne.