Basket - Limoges CSP : Crawford Palmer, "Ludo a été pro du début à la fin"

Si le départ du meneur Ludovic Beyhurst était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, il ne s'est concrétisé que cette semaine. Après environ 2 ans en Limousin, celui qui a fait ses gammes à Strasbourg avant de rejoindre le Limoges CSP a pris la direction de Nancy en Pro B. Le directeur sportif de Limoges Crawford Palmer explique le pourquoi de cette séparation et ses conséquences en matière de recrutement.

Qu'est ce qui a amené le club et le joueur à cette séparation à l'amiable ?

Pour être honnête, c'est quelque chose qu'on avait lancé plus tôt dans la saison. Massimo Cancellieri ne comptait pas beaucoup sur Ludo. C'était intéressant pour tout le monde de trouver une solution. Son agent était à la recherche d'une opportunité depuis plusieurs mois. Il a estimé intéressante pour lui cette offre de Nancy. Donc on l'a libéré pour qu'il puisse finir la saison avec un club ambitieux de Pro B.

Dans ses attitudes vis à vis du staff ou de ses coéquipiers, il a été impeccable

Malgré son temps de jeu et des responsabilités moindres, son attitude était irréprochable...

Oui, c'est pour ça que ça ne me gênait pas particulièrement qu'il reste. Il a été pro du début à la fin. Il y a eu des petits moments de doute mais qu'il a surmonté. Sa réaction initiale, c'était de prouver qu'il méritait vraiment sa place. Il a tout fait pour. Rien à dire de ce côté là. On fait quand même notre bonne série de victoires avec lui. Il fait notamment un bon match à l'ASVEL. Que ce soit aux entrainement, dans la vie du groupe, dans ses attitudes vis à vis du staff ou de ses coéquipiers, il a été impeccable. En même temps, je crois qu'il avait envie de jouer et de faire plus. C'était dans l'intérêt des deux parties qu'il trouve autre chose.

Si on peut faire un saut dans la qualité et que le budget le permet, on n'hésitera pas

Entre la blessure de Gerry Blakes et le départ de Ludovic Beyhurst, vous devez avoir une enveloppe intéressante. Si elle est consacrée au sportif, que genre de joueur cherchez vous désormais ?

Au début, après la blessure de Gerry, on s'était dit qu'on pourrait ouvrir un peu les perspectives pour le remplacer en trouvant le meilleur joueur possible pour rentrer dans l'effectif. Peu importe le poste 1, 2 ou 3. Avec le départ de Ludo, avoir un meneur ou un combo, poste 1/2 ou 2/1, pour renforcer ce secteur, c'est plus intéressant pour nous. On n'est pas les seuls à chercher ce profil là que ce soit en France ou en Europe. Surtout Bosman ou Cotonou. Le marché est assez serré. Si on peut vraiment ajouter de la qualité et qu'on a quelques garanties sur la personne qui vient et qu'on pense que ça colle, on va regarder. Si on peut faire un saut dans la qualité et que le budget le permet, on n'hésitera pas. Mais ce sera en fonction du marché et des opportunités qui se présentent. On est libre dans le recrutement jusqu'au 28 février. Après ça, ce sera que par pigiste médical sachant qu'on a maximum deux mois après une blessure pour en signer un (indisponibilité de Blakes annoncée le 11 janvier).