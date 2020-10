Basket - Limoges CSP : de Cuba au Limousin, l'incroyable histoire du pivot Grismay Paumier

A 32 ans, le nouveau pivot du Limoges CSP Grismay Paumier découvre l'élite du basket français cette saison avec le Limoges CSP. Mais pour en arriver là, il a du s'accrocher et faire un choix de vie difficile en quittant Cuba.

C'est un parcours atypique que celui du pivot cubain du Limoges CSP Grismay Paumier. Pour ne pas dire une véritable leçon de vie. Arrivé cet été en Limousin pour renforcer la raquette limougeaude, il va découvrir le plus haut niveau du basket français à l'âge de 32 ans après avoir mené sa barque dans les divisions inférieures. Une véritable belle histoire. Même si tout ne fût pas rose. A 21 ans, Grismay Paumier a fui Cuba en profitant d'un match de préparation de son équipe nationale en Espagne. Il n'est jamais remonté dans l'avion :"Sincèrement, j'étais un peu déçu de ce que faisait la fédération cubaine. Pour mon avenir, je ne voulais pas revenir dans mon pays" explique t-il dans un français plutôt bien maîtrisé.

C'était très compliqué mais j'ai réussi à m'en sortir - Grismay Paumier

En Espagne, il a vivoté en se faisant une petite place dans le monde du basket ibérique :"J'ai commencé à jouer en Espagne à un niveau très très très bas. Au niveau régional. C'était très compliqué mais j'ai réussi à m'en sortir. J'avais un bon copain. Il m'a beaucoup aidé." Et heureusement que ce bon copain était là. Sinon, c'est vraiment seul qu'il aurait du faire face pour satisfaire à ses besoins les plus primaires. Au fil du temps et des saisons, il a grimpé quelques divisions avant d'arriver en France. D'abord en NM2,la 4e division, à Bercq. Puis en NM1 à Saint-Chamond qu'il a aidé à monter en Pro B. Il a ensuite passé une saison à Boulogne-sur-Mer avant de revenir à Saint-Chamond. Une période de trois saisons durant laquelle il a notamment côtoyé l'ancien limougeaud Jonathan Hoyaux.

Près de 10 ans pour passer de la NM2 à la JeepELITE

En 9 ans, il a construit son ascension au point de devenir un pivot dominant de l'antichambre. Et le voilà maintenant au Limoges CSP où à 32 ans, il découvre l'élite du basket français dans un club de légende. Un rêve éveillé pour Grismay Paumier. "Je n'ai jamais pensé jouer ici à Limoges. C'était une belle opportunité. Un club mythique en France. Ici, les supporters poussent beaucoup les joueurs. Je vais essayer de faire du mieux possible. Je crois que cela va être un bon challenge" s’enthousiasme le rugueux pivot du CSP, bien conscient de l'attente des fans vis à vis du club et donc des joueurs. Mais cela ne l'effraie absolument pas.

Il est intense dans tout ce qu'il fait - Jerry Boutsiele

Un joueur "de complément" qui ne devrait pas faire défaut dans l’état d’esprit et la dureté. Jerry Boutsiele qui l'a déjà affronté en Pro B, peut en attester. "Je sais ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain. Il est très très dur au contact. Il a fait une grosse saison. Il était vraiment dominant en Pro B. Il a de bonnes mains. Un bon shoot. Il est intense dans tout ce qu'il fait. Ça va aussi être un bon point de fixation intérieur. C'est vrai que ça va se fritter un peu à l'entrainement" annonce un Jerry Boutsiele visiblement content de partager le poste avec lui. Un Grismay Paumier qui a déjà pu entamer la caricature du joueur dur mais frustre en terminant meilleur marqueur du match de préparation face à Cholet avec son 8 sur 8 aux tirs. A lui de confirmer sur le long terme pour rendre son histoire encore plus incroyable.