Basket - Limoges CSP : demande d'invitation rejetée, pas de coupe d'Europe la saison prochaine

Le Limoges CSP ne sera pas européen la saison prochaine ! Après avoir terminé 9e du championnat de France de basket, les dirigeants ont sollicité les organisateurs de la Basketball Champions League afin de bénéficier d'une invitation. Le verdict est tombé ce vendredi. Ils ne sont pas invités à la table des clubs européens.

Pas de faveur pour Limoges malgré son choix de tourner le dos à l'Eurocup

Même si le CSP a récemment tourné le dos aux organisateurs de l'Eurocup, et semblait être "une belle prise" pour leurs rivaux de la BCL, ces derniers n'ont pas fait de faveur au club du Limousin. Ils n'ont suivit que la logique sportive.

Dijon et Strasbourg directement qualifiés

Dijon et Strasbourg sont directement qualifiés alors que Le Mans devra passer par un tour préliminaire. Si l'on part du principe qu'être européen est un véritable atout pour attirer joueurs et partenaires, cette saison sans coupe d'Europe pourrait avoir des conséquences sportives et financières pour le Limoges CSP