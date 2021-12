Basket - Limoges CSP : Demonte Harper, "on était en dessous en terme d'énergie et de concentration" à Orléans

Meilleure défense du championnat avant cette rencontre de la 11e journée, le Limoges CSP a dévissé dans le Loiret. Avec 48 points encaissés en 1ère mi-temps, les joueurs de Massimo Cancellieri se sont dangereusement éloignés de leurs standards en la matière. S'ils ont remis le bleu de chauffe en 2e mi temps, ces 80 points encaissés au total prouvent que Limoges peut encore se montrer défaillant dans ce domaine. L'entraineur adverse Germain Castano était d'ailleurs persuadé que ses joueurs pouvaient le faire :"j'étais intimement persuadé qu'on était capable à domicile, même si c'est une équipe qui défend bien, de mettre 80 points. Après, on s'était fixé comme objectif d'en encaisser moins de 77. Quand tu en encaisses 65, ça te facilite la tâche pour l'emporter."

Je n'accepte pas qu'on ne construise rien - Massimo Cancellieri

Ce qui montre bien que c'est également en attaque que les Limougeauds ont péché. L'entraineur du CSP était aussi très remonté à ce propos après la rencontre. Il n'a pas reconnu son équipe et à ses yeux, l'absence de Nicolas Lang, le capitaine et scoreur numéro 1 de Limoges, ne peut pas être une excuse :"ce n'est pas une excuse parce qu'on a des bons joueurs et ils doivent prouver qu'ils peuvent jouer sans Nicolas Lang. On ne l'a pas fait. On a rien fait du tout. On n'a pas joué ensemble. C'était ok, je shoot, puis c'est mon tour, puis mon, puis mon tour. Où est l'équipe ? Je ne peux pas accepter ça. Parce que c'est ma responsabilité de les faire jouer ensemble. Je n'accepte pas qu'on ne construise rien. Que l'on ne partage pas et qu'on ne se passe pas le ballon".

Face à ce genre d'équipe, à l'extérieur, on doit être plus dur - Demonte Harper

Seul joueur à surnager vendredi à Orléans, Demonte Harper (17 points, 5 passes décisives, 5 interceptions, 22 d'évaluation) n'a pas non plus chercher d'excuse après le match :"pour moi c'est très clair. En terme d'énergie et de concentration, on était en dessous aujourd'hui. En défense, on peut jouer bien mieux. Comme je l'ai dit, en tant qu'équipe, l'énergie et la concentration sont les choses les plus importantes. Orléans est une bonne équipe. Ils ont très bien joué. Face a ce genre d'équipe, dans cet environnement, à l'extérieur, on doit être plus durs". Mais peut-on mettre cette sortie de route du Limoges CSP sur le compte d'un éventuel excès de confiance après la victoire de plus de 50 points la semaine précédente face à Gravelines ?

C'était de l'excès de confiance. Et voilà ce que ça donne - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri n'est pas loin de le penser :"c'était une super semaine d'entrainement. Très positive. Je me disais que notre large victoire nous a donné confiance en nous. Mais quand on voit ça, et bien non, vous avez raison. C'était de l'excès de confiance. Et voilà ce que ça donne". L''entraineur de Limoges qui dès la fin du match vendredi à longuement parlé à ses joueurs dans le vestiaire. Un groupe qui a tout intérêt à ne pas oublier les ingrédients qui lui permet d'exister dans ce championnat. D'autant que ce mois de décembre s'apparente à un véritable parcours du combattant avec un déplacement à Monaco dimanche, avant la réception de Fos sur Mer puis un match sur le parquet de l'ASVEL juste avant la trêve de Noël.