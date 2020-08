Basket - Limoges CSP : des rencontres à huis clos à la place de la Summer League Nouvelle-Aquitaine

Il n'y aura pas de Summer League Nouvelle-Aquitaine cette année. Elle devait se tenir à Pau le week-end prochain (4 et 5 septembre). Mais les trois clubs invités, Boulazac, Poitiers et le Limoges CSP, ont préféré décliner. Ils l'ont fait savoir via un communiqué commun ce dimanche matin. Selon eux, Lles conditions d’accueil ne sont plus suffisants en raison du passage du Tour de France à Pau au même moment. "Les exigences de dernière minute des organisateurs" de la grande boucle semblent poser problème. Pour compenser, ces trois clubs vont disputer des matches à huis clos. Le Limoges CSP affrontera Boulazac ce vendredi 4 septembre avant de jouer face à Poitiers ce dimanche 6 septembre. On ignore où ces rencontres auront lieu.