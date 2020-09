Basket - Limoges CSP : du vintage et un hommage aux supporters pour les nouveaux maillots

Le jaune et le grenat sont de retour pour le plus grand bonheur des suiveurs du Limoges CSP ! En coupe d'Europe, les joueurs auront des maillots dont les couleurs rappellent des heures glorieuses du club. Et les supporters ne sont pas étrangers à ce choix puisqu'il résulte du concours "Dessine moi un maillot" lancé lors du confinement. "On a reçu plus d'une cinquantaine de propositions et on s'est vraiment rendu compte que le désir des supporters était de revenir sur des maillots vintage et sur ces anciennes couleurs du club jaune et grenat. Cette année, ce sont les 20 ans du triplé 2000 et à cause du confinement, on n'a rien pu faire. Du coup, on voulait faire un petit clin d’œil et répondre à une volonté des supporters" explique Julie Desville, responsable communication du Limoges CSP et en charge de ce dossier.

L'étoile est présente quatre fois !

L'autre maillot, jaune cette fois, pour les matchs de Basketball Champions League - ©Limoges CSP

Des maillots où l'étoile de champion d'Europe 1993 ne saute pas aux yeux. Sur les réseaux sociaux, certains supporters ont même pensé qu'elle n'y était pas à cause du conflit entre la Fiba organisatrice de la Basketball Champions League (BCL) et l'organisateur privé de l'Euroleague, ancêtre de la coupe des clubs champions. Il n'en est rien. "L’étoile est présente quatre fois ! Deux fois sur le maillot et deux fois sur le short mais sur les côtés. Malheureusement, on a un cahier des charges qui est imposé par la BCL qui est vraiment plus contraignant que celui de la JeepELITE. On a du mettre l'étoile de façon moins voyante."

Bientôt une boutique en ligne

Le maillot blanc du Limoges CSP dessiné pour le championnat de France - ©Limoges CSP

Quand aux maillots pour le championnat de France, verts et blancs, ils font la part belle aux supporters et aux partenaires. "Sur les maillots, il y a des photos du public et sur les côtés, il y a les noms de plus de 600 donateurs, ceux qui ont renoncé au remboursement des quatre derniers matches de la saison régulière à domicile la saison passée, et qui ont répondu à notre questionnaire. C'était un engagement du club. cela nous permet de créer un maillot un peu différent en cette période un peu différente aussi" détaille Julie Desville. Des maillots de la marque Craft, le nouvel équipementier, en prévente à la boutique du club désormais gérée par la société O Sport. Avec un délai de livraison, si tout se passe bien, de maximum 6 semaines. O Sport travaille aussi sur la mise au point d'une boutique en ligne qui doit voir le jour très prochainement.