Basket - Limoges CSP Espoirs : pour Arnaud Tessier, "il faut des gens qui s'investissent dans le projet"

A l'issue de sa 1ère saison au poste d'entraineur et malgré une qualification au Trophée du futur, Arnaud Tessier a voulu se séparer de certains éléments, pas assez travailleurs à son gout. Six nouveaux joueurs sont arrivée cet été : le meneur de l'Asvel Hugo Desseignet, l'arrière de Poitiers Mathys Mbaye, l'ailier de l'Asvel Cédrick Mbaka, l'ailier de Bordeaux Christopher Yomb, l'intérieur d'Aix Maurienne Gaspard Gessat et l'intérieur de Saint Quentin Yannick Nkombou. Des joueurs qui répondent bien mieux au profil recherché par Arnaud Tessier :"il me faut des gens qui s'investissent dans le projet, qui ont cette capacité à s'entrainer dur tous les jours. Cette capacité à mouiller le maillot et au delà de jouer pour ses performances personnelles, s'investir collectivement. Au delà du profil technique, ce qui m'intéresse, c'est le culture du travail chez les jeunes joueurs."

C'est vrai que Youssef montre le bout de son nez et j'espère qu'il y en aura d'autres

Un groupe espoir dans lequel on retrouve certains joueurs de la saison dernière comme l'arrière Mehdi Bellil, le meneur Celian Eliezer Vanerot, le pivot Yasmin Mambo ou encore l'ailier Youssef Khayat. L'international Libanais qui en ce début de saison explose les compteurs. Ce joueur très agressif est le scoreur numéro 1 des espoirs Limougeauds. Il est d'ailleurs intégré désormais aux entrainements des professionnels. Signe fort de ses progrès à entendre son entraineur :"il s'est quand même beaucoup amélioré dans beaucoup de domaines par rapport à l'année dernière. C'est satisfaisant pour le centre de formation. On sait que ce n'est pas suffisant mais il est sur la bonne voie. A l'entrainement avec les pros, il est présent alors qu'il est né en 2003. Cette année, il faut déjà qu'il performe en équipe espoir, il faut que l'équipe gagne. Et il fait qu'il soit performant lors des entrainements pros."

L'apprentissage, c'est aussi la culture de la gagne

Arnaud Tessier entame sa 2e saison au poste d'entraineur des espoirs du Limoges CSP - ©Limoges CSP

Un jeune dont les performances obligent les dirigeants à se poser les bonnes questions explique Arnaud Tessier :"Est-ce qu'il vaut mieux partir sous une forme de prêt ? Est-ce qu'il y a une place pour lui ? C'est trop tôt pour le dire mais on est déjà dans cette réflexion là. En tout cas, le centre est vraiment sur la bonne voie. C'est vrai que Youssef pointe le bout de son nez et j'espère qu'il y en aura d'autres." Youssef Khayat, force de frappe d'une équipe espoir qui aimerait se qualifier cette année encore pour le Trophée du Futur. "On est là pour former des joueurs vers le haut niveau mais on est aussi là pour gagner des matchs" poursuit Arnaud Tessier. "L'apprentissage, c'est aussi la culture de la gagne. On met déjà les ingrédients pour peut-être aller vers cet objectif là et ce n'est pas une pression. C'est une forme de motivation pour moi et surtout pour les jeunes. Il faut être ambitieux". Une ambition nouvelle pour un club qui jamais n'a vu sont équipe espoir se qualifier deux années de suite pour le Trophée du Futur.