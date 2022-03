Basket - Limoges CSP : focus sur l'arrière espoir Mehdi Bellil après sa découverte de la sélection algérienne

Dans 100% CSP, nous nous intéressons à l'arrière de l'équipe espoir Mehdi Bellil. Le 26 janvier, il a rejoint pour la 1ère fois la sélection algérienne pour participer au championnat arabe des nations à Dubaï. Il a d'ailleurs affronté un de ses coéquipiers en club Youssef Kayhat qui a remporté le tournoi avec le Liban. A sa sortie du centre de formation dans quelques mois, Medhi Bellil espère percer dans le monde professionnel. Né à Tizi Ouzou en Kabylie, Mehdi Bellil est arrivé en France à l'âge de 2 ans, dans le Jura. C'est là-bas, dans le petit club de Salins les Bains qu'il a commencé le basket à l'âge de 10 ans. Son parcours n'y passe inaperçu. "Pour le petit club d'où je viens, c'est une fierté d'avoir des joueurs qui puissent évoluer dans le championnat de France. C'est vraiment une fierté pour eux et pour moi aussi" explique-t-il.

En 6 ans avec les différentes équipes de jeunes du CSP, Mehdi Bellil a vu et vécu les progrès du club dans ce domaine. A ses yeux, le centre de formation attire de plus en plus :"il y a de plus en plus de jeunes qui veulent venir à Limoges pour la formation. Avec Arnaud comme coach, on fait des bons résultats, les joueurs progressent. Au niveau de l'organisation, il y a vraiment une évolution. Ils font en sorte qu'on s'entraine au maximum, qu'on est pas trop de mal pour les études. Ça attire de plus en plus de monde." Medhi Bellil qualifié de "travailleur" par ses entraîneurs ambitionne la victoire avec les espoirs en fin de saison au Trophée du futur à Beaublanc. Mais avant cela, il y a une saison régulière à bien finir avec l'idée de continuer à progresser. Notamment au contact du groupe professionnel avec qui il s'entraine désormais tous les jours.

"C'est enrichissant parce qu'on apprend beaucoup avec les entraineurs et les joueurs. Il y a des joueurs assez expérimentés. Je pense à Nicolas Lang et Demonte Harper. Ils ont des QI basket très élevés. C'est vraiment intéressant d'apprendre avec eux au quotidien" estime l'arrière de 20 ans. Ces conseils des cadres du CSP sont forcément précieux alors que Medhi Bellil est dans sa dernière année espoir. Dans quelques mois, il devra sortir du cocon limougeaud pour tenter se chance chez les professionnels. "J'espère trouver à court terme, dès la saison prochaine, pourquoi pas une équipe en nationale 1. Je pense que le plus important est de jouer pour continuer à progresser et ensuite gravir les échelons pour arriver au plus haut niveau" explique Mehdi, qui partage sur ce point l'avis de son entraineur Arnaud Tessier.

Dans cette optique, cette convocation de l'équipe d'Algérie était une aubaine pour accumuler de l'expérience, en plus d'être une immense fierté :"c'est une fierté pour moi de représenter le pays où je suis né. Le pays de mes parents. C'est vraiment une bonne expérience de voir un peu le basket international. Il y a eu de belles années pour le basket algérien et l'objectif, c'est de le remettre sur le devant de la scène du basket africain. Construire un bon groupe pour à l'avenir être performant dans les compétitions internationales". Mais pour se faire sa place en sélection comme en club, Medhi Bellil sait ce qu'il doit faire :"je dois déjà progresser défensivement et dans ma finition proche du cercle. Je veux être plus régulier d'ici à la fin de saison." Medhi Bellil compte bien profiter pleinement de ses derniers mois avec les espoirs et les pros du Limoges CSP pour continuer à progresser avant de voler de ses propres ailes.