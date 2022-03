Basket - Limoges CSP : formateur dans l'âme, Romain Chenaud explique son départ en fin de saison

Depuis presque deux ans, Romain Chenaud fait partie du staff du Limoges CSP en qualité d'entraineur adjoint. D'abord aux côté de Mehdy Mary puis cette saison de Massimo Cancellieri. Mais il va quitter le club en fin de saison pour revenir à Chalon-sur-Saône et à son premier amour : la formation.

Le club a fait savoir que vous alliez quitter le club en fin de saison. Est-ce votre initiative ou celle du CSP ?

C'est mon initiative dans la mesure où je réfléchissais à revenir vers la formation depuis quelques temps. C'est un retour dans un secteur que je connais. Après les deux grosses années d'expérience ici plus une précédemment à Chalon en tant qu'assistant, c'est le moment et le moyen de réinvestir un peu cette expérience auprès des jeunes pour faire en sorte de leur donner un maximum de chances d'atteindre ce niveau là.

Ce qui m'intéresse particulièrement dans la formation, c'est la possibilité de développer des gens sur la durée

Dans le basket, les entraineurs cherchent généralement à travailler avec un groupe professionnel. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la formation ?

J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de règle et que je n'avais pas de plan de carrière. C'est qui détonne un peu parfois, c'est vrai, dans ce milieu là. Je suis mes intuitions et mes envies. J'ai cette chance là de pouvoir le faire pour l'instant. On m'a toujours donné l'opportunité de le faire. J'ai une nouvelle fois cette opportunité là en retournant à Chalon. Ce qui m'intéresse particulièrement dans la formation, c'est la possibilité de développer des gens sur la durée, d'en tirer des bénéfices durables et mesurables. Ce n'est pas toujours le cas quand on travaille sur du court terme avec une équipe professionnelle où on a parfois les joueurs une seule année ou même quelques mois. Là, c'est le moyen d'inscrire mon travail d'entraineur sur une longue durée et sur des choses stables, qui restent à l'échelle d'une carrière. Souvent, les joueurs qu'on encadre à cet âgé là, on garde une sorte de filiation, une sorte de lien qui reste sur la durée. Et ça c'est particulièrement agréable quand on est entraineur.

La saison est loin d'être terminée mais qu'est ce que vous garderez de ce passage au Limoges CSP ?

Je ne suis pas du tout encore en train de tirer les bénéfices de cette expérience. J'espère que ce sera le cas mais souvent, ce n'est pas immédiat. On sait que l'expérience, ça vient souvent avec un peu de recul. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Et je suis surtout très concentré sur l'immédiateté. On a encore plein de matchs devant nous, des playoffs à atteindre. Je n'ai pas encore la tête à ça. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que l'expérience de ces deux dernières saisons et en particulier de celle-ci m'aidera à préparer les jeunes de la meilleur des manières pour le très haut niveau.

J'espère qu'il y a encore devant nous quelques gros matchs

Et le fait d'être passé à Limoges dans ce club avec ce public ?

Pour le coup, c'est une expérience presque plus humaine. Je ne sais pas dans quelle mesure ça me servira en tant qu'entraineur mais ce qui est sûr, c'est que je me souviendrai de cet endroit particulièrement. Et des matchs qu'on a eu la chance de faire. Le clasico est encore tout frais donc ça reste pour moi le match où il y a eu l'ambiance la plu marquée. Mais j'espère qu'il y a encore devant nous quelques gros matchs qui arrivent et des playoffs où j'aurai l'occasion de vivre un Beaublanc en feu comme on l'a connu ces derniers jours.