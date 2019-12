Basket - Limoges CSP : grande première pour Mehdy Mary sur le parquet de Dijon

Limoges, France

Ce samedi fera date dans la longue histoire du Limoges CSP. Exit Alfred Julbe. Son ancien adjoint Mehdy Mary va enfiler le lourd costume d’entraîneur à Limoges. Une première pour celui qui s'est fait connaître par ses qualités de formateur à l'ASVEL puis au CSP, mais dont la seule expérience comme head coach remonte à la saison dernière dans le championnat suisse. Pour son baptême du feu, il aura fort à faire avec une fin décembre très relevée. La réception de Strasbourg et surtout plusieurs déplacements à Roanne, Cholet et ce samedi à Dijon (20h), l'une des meilleurs équipes du championnat ces dernières années.

Je serai intransigeant sur le côté défensif. La priorité, elle est clairement là - Mehdy Mary

Un Mehdy Mary qui face à la presse vendredi n'a pas souhaité s'étaler sur les problèmes sportifs du club. Mais il a expliqué sa vision des choses :"Dans un premier temps, j'ai essayé de me centrer sur quelles étaient mes attentes par rapport à chaque joueur. J'ai eu des entretiens individuels avec tous les joueurs, y compris les joueurs blessés. Je leur ai expliqué ce que moi j'attendais d'eux en lien avec leurs compétences et leurs qualités. Et une fois que le rôle est défini, on est intransigeant sur le rôle. Après, c'est l'exigence au quotidien en lien avec ça. Et toute la cohésion qui est nécessaire. Dans ce sport, c'est nécessaire de s'entraider les uns les autres."

Et à Mehdy Mary de poursuivre sur sa haute exigence au niveau de la rigueur et de la défense alors que Limoges est l'une des pires équipes du championnat dans ce domaine jusque là :"L'idée, c'est vraiment d'insister dans en premier temps sur notre capacité à courir, à vite traverser le terrain. Et quand on n'a pas ce jeu en première intention, c'est d'avoir vraiment beaucoup de rigueur. Beaucoup de discipline de jeu. Qu'on mette la balle où on veut. Exclusivement où on veut ! Et utiliser nos qualités. Ensuite, je serai intransigeant sur le côté défensif. La priorité, elle est clairement là. Hormis Nanterre sur les dernières années, les meilleures équipes en défense le sont au classement. De facto, on va insister sur ça."

Jerry Boutsiele attend un plan de jeu et une meilleure hiérarchie

Un changement d'entraîneur qui semble parfaitement contenter le pivot Jerry Boutsiele, déçu de ne pas pouvoir partir cet été puis par les méthodes d'Alfred Julbe :"Qu'est ce que j'attends ? On va dire un plan de jeu. Une hiérarchie plus respectée dans cette équipe. Et un vrai travail collectif tout au long de la semaine pour mieux préparer les matches. Juste être utilisé comme je l'ai toujours été depuis que je joue au basket. Apporter de l'énergie, de l'intensité, de la défense, de la dureté. Ce qu'il faut pour gagner un match à l’extérieur ? Tout simplement un état d'esprit. Dès qu'on se prend quelques points, on n'arrive plus à jouer. Il faut vraiment qu'on travaille notre mental et avoir du caractère."

De la cohésion aussi. Une véritable priorité chez le nouvel entraîneur limougeaud selon Benjamin Delage, meneur et capitaine des espoirs du CSP sous Mehdy Mary lors de la saison historique terminée à la 2e place en 2017 :"Je sais que c'est un job différent. C'était sur de la formation. Là, il passe sur une équipe pro avec peut-être plus d’ego à gérer. Mais je sais qu'il a toutes les capacités parce que c'est un entraîneur qui est vachement axé sur le dialogue et la cohésion d'équipe. 1 à 2 fois par mois, on faisait des réunions où on parlait pour la cohésion de l'équipe. C'est un entraineur aussi très axé sur la défense. Il va s'atteler à ça. Il a toutes les capacités pour faire une bonne fin de saison."

