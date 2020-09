Basket - Limoges CSP : une première pleine de promesses pour Grismay Paumier à Beaublanc

Lors de sa signature cet été au Limoges CSP, nombreux étaient ceux qui doutaient du niveau de Grismay Paumier. Bien que dominant la saison dernière en Pro B, qui pouvait se douter que le pivot cubain se montrerait aussi vite à son avantage avec le Limoges CSP ? Face à Cholet mardi soir en match de préparation, l'ancien coéquipier de Jonathan Hoyaux à Saint-Chamond a été solide, rugueux dans la raquette. C'était prévisible. Mais le natif de Guantanamo a aussi terminé meilleur scoreur de la rencontre avec 16 points. Il a même terminé avec la 2e meilleure évaluation de son équipe (+18). Le tout en seulement 16 minutes.

Un joueur avec une dimension athlétique hors du commun - Mehdy Mary

Une performance saluée par son entraineur Mehdy Mary :"On a vu ses capacités à finir près du cercle (8/8). C'est vraiment un joueur avec une dimension athlétique hors du commun. Pour un joueur aussi volumineux, musculeux que lui, il a une capacité à courir et à sauter. Avec une certaine agilité. Ça lui permet de finir toutes les passes qu'il a eu de Phil Scrubb. Il y en a eu à un moment donné deux de suite je crois." Mehdy Mary fait référence aux deux alley hoops successifs réussis par les deux recrues. Comme si ces deux là se connaissaient déjà depuis longtemps. De quoi ravir Beaublanc.

Pour le coup, il a vraiment surpris son monde face à Cholet. C'est un peu moins le cas de ses partenaires avec qui Grismay Paumier s’entraîne depuis maintenant plus d'un mois. Mais au départ, l'intérieur Hugo Invernizzi n'était pas trop sûr lui non plus du niveau du nouveau pivot limougeaud :"J'adore ! J'avoue que j'étais le 1er sceptique quand il est venu. Je ne connaissais pas du tout le joueur. Je me suis dit que c'est rare que les pivots de Pro B arrivent à s’acclimater à la Pro A. Mais dès la 1ère semaine, j'ai vu qu'il allait être bon. Il a des grosses qualités qui nous sont super utiles. Quand on voit les mains qu'il a. Il est capable de finir même quand il y a de l'adversité."

Le parfait complément de Jerry Boutsiele ?

Et l'intérieur shooter ne s'arrête pas là vis à vis de son nouveau coéquipier :"Il fait exactement ce qu'on lui demande. Il ne cherche pas à faire des choses qu'il ne sait pas faire. Et je pense que c'est une très grande qualité." Ce joueur à l'état d'esprit irréprochable semble aussi le parfait complément offensif de l'autre pivot Jerry Boutsiele. Là où l'intérieur français peut écarter les défenses grâce à son shoot à mi-distance, lui est très difficile à arrêter une fois servi à proximité du panier. Un attelage pour bien voyager ? A vérifier dès samedi lors du dernier match de préparation sur le parquet du Mans, avant la reprise du championnat une semaine plus tard à Beaublanc face à Nanterre.