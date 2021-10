Basket - Limoges CSP J05 : enfin l'éclosion pour le pivot américain Horace Spencer ?

Alors que le Limoges CSP affronte Cholet ce samedi pour la 5e journée du championnat de France de basket, nous nous intéressons ce matin dans 100% CSP, au pivot US Horace Spencer. Un joueur qui a enfin eu des minutes de jeudi mardi à Nantes en Coupe de France. Avec un certain succès.

Abonné au banc de touche depuis le début de saison, le pivot américain du Limoges CSP Horace Spencer (24 ans) a joué 20 minutes à Nantes en Coupe de France mardi soir et a frôlé le double double avec 8 points, 9 rebonds pour 16 d'évaluation. Certes face à une équipe de Pro B mais la performance est saluée par un Nicolas Lang néanmoins prudent. "C'est encore un jeune joueur. Mais comme il en est le 1er conscient, c'est aussi quelqu'un qui travaille dur, qui est très intéressé et pose beaucoup de questions" explique le capitaine au sujet d'un joueur dont tout le monde au club loue la gentillesse et l'état d'esprit irréprochable.

On aura besoin de ses minutes en rotation de Grismay - Nicolas Lang

"Je suis très content pour lui que contre Nantes, ce se soit bien passé. Mais le plus dur avec les jeunes joueurs, c'est d'enchainer. J'espère que dès samedi contre Cholet, ça fera deux bons matchs de suite pour lui. Ce serait vraiment bien pour lui et bien pour l'équipe car on aura besoin de ses minutes en rotation de Grismay Paumier" prévient Nicolas Lang. C'est d'autant plus vrai que Thimothée Bazille est toujours blessé et forfait pour cette rencontre de la 5e journée du championnat de France de basket. Dans ce contexte et même si Kruize Pinkins peut être décalé au poste 5, Horace Spencer à une nouvelle opportunité de gratter des minutes.

J'ai fais un bon pas en avant pour aider l'équipe - Horace Spencer

Mais il sait très bien que cela sera plus dur en championnat. Horace Spencer est aussi conscient qu'il est loin de ce que l'on attend normalement d'un pivot américain dans une équipe de 1ère division en France. C'est bien pour ça qu'il met les bouchées doubles pour progresser. "Je travaille dur chaque jour. Mes coéquipiers me poussent à l'entrainement pour me donner les meilleurs chances d'aider mon équipe. Pour grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. J'ai eu des difficultés au début mais je pense que j'ai fais un bon pas en avant pour aider l'équipe" explique Horace Spencer. A confirmer dès samedi à Beaublanc face à Cholet (20h).