Basket - Limoges CSP : Javontae Hawkins quitte le navire, Marek Klassen monte à bord

Après être arrivé avec le statut de recrue phare de l'été en Limousin, l'arrière Javontae Hawkins a décidé de quitter le club. Très décevant depuis son arrivée au Limoges CSP et pris en grippe par le public, il a décidé de retourner dans son ancien club en Allemagne. Une déception pour les dirigeants limougeauds mais aussi une belle opportunité de redessiner l'effectif avec un nouveau joueur au profil différent.

ⓘ Publicité

Une moyenne de 15 points et lus de 6 passes décisives en Turquie

Pour compenser ce départ d'un joueur majeur, le club a fait signer un meneur-arrière canadien en la personne de Marek Klassen (1,85m/30 ans). Un joueur d'expérience qui a débuté sa carrière en Roumanie avant de jouer en Grande-Bretagne. Direction ensuite la Turquie et Istanbul où il signe une saison à 15 points, près de 6 rebonds et plus de 6,5 passes délivrées en moyenne par match.

"Nous aimons sa façon d'aider l'équipe" - Massimo Cancellieri

Marek Klassen est ensuite revenu au Canada avant un passage en G-League. Son parcours l'a ensuite fait passer notamment à Nymburk où il tournait à pratiquement 18 points par match. Un joueur présenté comme un créateur qui selon le directeur sportif Kevin Anstett "va pouvoir nous aider avec son jeu de passe et permettre à Jayvon Graves de retrouver son poste naturel (poste 2)". Un changement important à ce stade de la saison mais "ça peut marcher. Nous aimons sa façon d'aider l'équipe et de construire le jeu" explique l'entraineur Massimo Cancellieri.