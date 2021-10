Basket - Limoges CSP : "je me rapproche de là où je dois être", Sander Vene monte en puissance avant Roanne

Le Limoges CSP joue ce vendredi soir sur le parquet de Roanne pour le compte de la 4e journée du championnat de France Elite de basket. Dans la Loire, les limougeauds vont tenter de décrocher une 1ère victoire cette saison à l'extérieur. Un objectif qui ne devrait pas effrayer le nouvel intérieur Siim Sander Vene. Triple champion de Lituanie avec le Zalgiris Kaunas, et passé par Gran Canaria en Espagne, il en a vu d'autres. Mais touché à une cheville en décembre dernier, l'estonien vient seulement de renouer avec la compétition avec Limoges où il a signé comme pigiste médical suite à la blessure d'Assane Ndoye.

On a besoin de son expérience sur le terrain - Massimo Cancellieri

Si ce joueur d'expérience manque encore de rythme, cela revient au fur et à mesure des séances d'entrainement :"c'est mieux. Après un long moment, ce n'est pas facile mais chaque jour, je comprend mieux ce qu'on attend de moi. Et je pense que c'est mieux à chaque entrainement. Je me rapproche de là où je dois être" fait savoir le très polyvalent Siim Sander Vene. Un joueur que l'entraineur Massimo Cancellieri accueille avec bonheur au sein de l'effectif :"on a besoin de son expérience sur le terrain. C'est un joueur d'équipe qui shoote bien. Et il est très intelligent pour jouer au basket. Je pense qu'il va beaucoup nous aider."

Une intégration à grande vitesse

Ce dont ne doute absolument pas le capitaine Nicolas Lang. Normalement sur la réserve quand il s'agit de juger un coéquipier en tout début de saison, il se montre élogieux :"s'il avait pu jouer à Nanterre, ça nous aurait fait du bien. Je pense qu'il était déjà prêt pour jouer là bas avec seulement un jour d'entrainement. C'est pas quelqu'un à qui qui tu as besoin d'apprendre comment se placer ou jouer. Il sait déjà et dans une période comme la notre avec des nouveaux joueurs qui arrivent, c'est très intéressant. En plus d'apporter son adresse, du rebond, de la taille et le fait qu'il puisse jouer au poste d'ailier comme face à Bourg. Il peut nous apporter plusieurs choses".

Il s'est vite fondu dans ce qu'on essaye de faire - Crawford Palmer

Sa capacité à jouer ailier pourrait-elle d'ailleurs inciter le club, déficitaire à ce niveau là, à le prolonger jusqu'en fin de saison au retour d'Assane N'Doye ? Le directeur sportif ne s'interdit rien même si ce n'est pas prévu au niveau de l'équilibre de l'équipe. En tout cas, Crawford Palmer loue le professionnalisme de Siim Sander Vene. "Il est appliqué. Il bosse. Il a vite appris tous les systèmes qui sont assez complexes et assez nombreux. Il s'est vite fondu dans ce qu'on essaye de faire. Il fait les efforts défensifs. C'est un 4/3 assez dense physiquement même si ça ne se voit pas trop. S'il commence à trouver la mire, ça va être vraiment intéressant" prédit Crawford Palmer.