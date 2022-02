Basket - Limoges CSP : Kevin Anstett, "je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de travailler au CSP"

Le Limoges CSP a dévoilé ce lundi l'identité de son futur directeur sportif. Après Crawford Palmer, place à Kevin Anstett, 30 ans, et scout depuis plusieurs années en NBA pour la franchise des Sixers de Philadelphie. Un scout étant une personne chargée de repérer et observer les joueurs à recruter. Pourquoi relever le défi limougeaud ? A quel niveau pourra t-il apporter ? Quel est le futur de l'entraineur Massimo Cancellieri ? Comment envisage-t-il la construction de l'équipe pour la saison prochaine ? Il a répondu à toutes nos questions. Entretien.

Kevin Anstett, qu'est ce qui vous a motivé à changer de métier pour passer de scout à directeur sportif ?

Je pense que c'est l'évolution logique de mon métier de scout. Cela faisait 5 ans que j'exerçai ce métier. Au fil du temps, j'ai créer beaucoup de relations avec des clubs en Europe et on échangeait énormément sur le recrutement et je les conseillai de temps en temps sur des joueurs. J'avais envie de cette nouvelle étape dans ma carrière. C'est ce qui m'a motivé à changer de métier.

D'avoir cette opportunité à 30 ans... On ne sait pas quand ça reviendra

Un changement de métier mais pas dans n'importe quel club !

C'est ce qui m'excite aussi dans ce job. Limoges est un club à part. Partout où j'allais en Europe, c'est le 1er club français dont on vous parle. D'avoir cette opportunité à 30 ans... On ne sait pas quand ça reviendra. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de travailler au Limoges CSP.

En substance, qu'attend de vous la propriétaire Céline Forte ?

De changer les méthodes de recrutement. J'ai mon expérience NBA. Je regarde énormément de matchs au quotidien. Et j'ai aussi toute la partie Data Analytic. Je pense vraiment que ça peut apporter un plus au club.

