Limoges, France

A part les internationaux, tous les joueurs du Limoges CSP ont pu couper quelques jours lors de la trêve. Même chose pour l’entraîneur, Kyle Milling, qui n'a qu'une hâte désormais, que la compétition reprenne ce samedi soir face à Châlons-Reims (20h00). Interview.

France Bleu Limousin : Dans quel état d'esprit êtes-vous avant d'affronter Châlons-Reims ?

Cela fait deux semaines que l'on n'a pas joué. Je pense que tout le monde a vraiment envie de retrouver Beaublanc, un vrai match et le parquet ! J'espère que l'on sera en forme physiquement et mentalement. En ce qui concerne le rythme, toutes les équipes sont dans la même situation. Mais c'est bien que l'on joue à la maison, avec le public qui va nous pousser. Je pense que les joueurs ont vraiment faim, ils veulent jouer. Même moi, j'ai envie d'être sur le terrain !

Il faut être patient avec Samardo Samuels

Comment avez-vous trouvé vos joueurs à la reprise ?

Le break a fait du bien à tout le monde. Les premiers entraînements, samedi et dimanche, c'était un peu comme le 1er entraînement de l'année. Tout le monde était excité et content d'être là. Tout le monde avait beaucoup d'énergie. Les joueurs sont en forme. Et ensuite, on a enchaîné 6 jours d'entraînement. Le nouveau pivot, Samardo Samuels, monte en puissance physiquement. C'est sûr qu'il n'est pas en forme à 100%. Mais il pourra donner quelque chose dès samedi soir.

Qu'attendez-vous de lui dans l'immédiat ?

Il n'a pas joué depuis 2 ou 3 mois. Il va manquer un peu de rythme. Si il joue bien, c'est très bien. Si il manque de rythme, c'est complètement normal. Il faut être patient avec lui avant de voir son vrai niveau. Ce ne sera pas ce week-end ou même la semaine prochaine. Mais il a déjà montré des choses à l'entraînement. Je pense qu'il peut jouer en Pro A (sourire).

Ce que vous avez vu de lui, c'est conforme à vos attentes ?

Oui, déjà par sa présence très physique à l'intérieur. Il est très fort dos au panier mais il est aussi très bon passeur. Il peut créer beaucoup de choses pour les autres. C'est la pièce que l'on avait pas vraiment avant. On a des intérieurs très forts sur le pick n'roll avec Mam et Brian mais on manquait un peu de jeu dos au panier. Il a déjà montré ce qu'il est capable de faire. Il va aussi provoquer des aides en défense et cela devrait libérer les joueurs extérieurs. A ce niveau là, on a déjà des joueurs adroits. Et Samuels va leur créer encore plus d'espace.

Son état d'esprit est excellent !

Et comment se passe son intégration au sein du groupe ?

Pour l'instant, c'est très bien. Il connait déjà un peu Kenny et Drew. Ca se passe très bien. Tout le monde l'a intégré au groupe. Comme si il était là depuis un petit moment, même si ça ne fait qu'une semaine. Pour l'instant, son état d'esprit est excellent !

Quelles peuvent être les conséquences pour l'autre pivot Mam Jaiteh ?

Je pense que cela va être un plus pour Mam. Il va s’entraîner contre lui tous les jours. Je pense qu'il va être encore plus motivé pour progresser et être performant sur le terrain. Dans tous les grands clubs, il faut se battre pour son temps de jeu. Mam comme tous les autres joueurs, y compris Samardo. Donc il faut être performant tout le temps, pour gagner sa place. C'est comme ça. Après, je compte sur tout le monde.

Que pouvez vous dire sur Châlons-Reims ?

A l'aller, on a longtemps mené avant de craquer en 2e mi-temps, deux jours après notre victoire à Bilbao. Je pense que tout le monde veut montrer un autre visage et j'espère que l'on pourra dire après le match, que l'on a progressé. Châlons-Reims est une équipe très forte en attaque. Avec un très bon meneur, Hermannsson, qui depuis 5 ou 6 matches, tourne à 20 points et 6 passes décisives. Et avec son équipe nationale, pendant la trêve, il tournait aussi à 26 points ! Il a beaucoup le ballon mais il fait quand même jouer l'équipe. Il faudra être vigilant sur lui mais aussi les autres.