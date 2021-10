Basket - Limoges CSP : l'atout Pinkins de Massimo Cancellieri

Après un premier match raté mercredi dernier face à Bourg en Bresse, Kruize Pinkins avait promis de faire mieux. Et il n'a pas menti, même si samedi soir, sa première mi temps n'a pas été bonne face au Portel. Seule sa présence au rebond plaide alors pour lui, mais au retour des vestiaires, rien ne semble lui résister. Il termine même meilleur marqueur du match avec 18 points.

De quoi faire plaisir à son entraineur, Massimo Cancellieri : "Honnêtement, j'ai regardé les stats. Je n'avais pas réalisé qu'il avait marqué autant de points, ça m'a surpris. Mais c'est bien pour nous et en plus, il n'a joué que 16 minutes. En 1ere mi temps il était très agressif, il a fait des erreurs. Après, il a compris comment faire et c'est bien pour nous parce qu'il a conclu tout ce que l'équipe a créé. Sa confiance, c'est exactement ce dont l'équipe a besoin pour progresser. C'est beaucoup mieux de l'utiliser et de la partager avec nous. En 2e mi temps, c'est ce qu'il a fait."

Massimo Cancellieri connaissait déjà Kruize Pinkins avant de le faire venir, pour l'avoir croisé en D2 italienne où son ancien club du Torino avait prévu de le garder en cas de montée en 1ère division. Mais, c'est finalement à Limoges que l'Américain a posé ses valises.

Un pays où il découvre l'élite. D'ailleurs, son capitaine Nicolas Lang préfère ne pas s'enflammer à son sujet : "Il va falloir qu'on arrive à mieux l'intégrer. Qu'on arrive à jouer avec lui et qu'il arrive à jouer avec nous. Pour l'instant, c'est brouillon. Notre championnat ce n'est pas la 2e div' italienne, ce n'est pas le même niveau. Je pense que ça lui a fait bizarre mardi, maintenant il va aussi trouver du rythme. Physiquement, il va être mieux au fur et à mesure des semaines. Il va aussi connaître le championnat, parce que c'est un style différent. Au niveau du vestiaire, il s'est très très bien adapté donc ça je ne m'en fais absolument pas."

Pour sa confiance ça va lui faire du bien - Nicolas Lang, capitaine

Nicolas Lang reste prudent, mais il apprécie de voir son nouveau coéquipier très vite redresser la tête : "Après le match de mardi, ça a été délicat pour lui et qu'il arrive à faire un match comme ça ce soir, je pense que pour sa confiance ça va lui faire du bien. On sait qu'ici, quand tu es un nouveau joueur et que tu fais deux ou trois mauvais matchs ça peut vite tourner au vinaigre. Donc, qu'il arrive à redresser la tête dès le deuxième match et à nous apporter... C'est clair qu'à l'intérieur on en a besoin. Même en 5 on en aura bien besoin je pense."

Car l'ailier fort Kruize Pinkins est aussi utilisé au poste de pivot par l'entraineur. Pas le choix vu le très faible rendement, pour l'instant, du vrai poste 5 américain de cette équipe. Un Horace Spencer sous utilisé, seulement 2 minutes samedi soir, et dont on se demande s'il sera toujours là, quand l'hiver viendra.