Basket - Limoges CSP : l'irrésistible ascension du pivot Jerry Boutsiele

A l'Astroballe de Villeurbanne vendredi soir, Jerry Boutsiele a encore montré toute l'étendue de son talent face à Moustapha Fall et les autres pivots de l'ASVEL. Apres avoir mis 18 points en première mi-temps, le pivot du Limoges CSP a continué son chantier après la pause pour terminer à 26 points et 20 d'évaluation en 33 minutes. "Il fallait faire défendre Fall. Essayer de le sortir du match. L'emmener le plus loin possible du panier avec des tirs mi-distance. J'ai eu de la réussite. Et à l'intérieur avec Bako et Hayes, on savait que c'était pas le même profil que Fall. Il fallait vraiment les impacter en bas. Après, mes coéquipiers m'ont fait confiance en bas et m'ont permis d'avoir des situations faciles pour marquer" a t-il expliqué en conférence de presse après le match.

Ce match, je l'ai pris comme les autres

Jerry Boutsiele qui avec ses 26 points inscrits au total a signé vendredi soir un nouveau record de points en carrière. Tout cela fasse au grand favori du championnat. Mais n'allez pas croire, en tout cas lui s'en défend, qu'il avait quoique ce soit à prouver face à la seule équipe estampillée Euroleague de JeepELITE, lui qui ambitionne plus que jamais d'évoluer au plus vite dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe. "Oui j'ai envie de jouer en Euroleague mais quand j'ai commencé le match, je ne me suis pas dis dans ma tête qu'il faut que je montre ou prouve quelque chose. C'est le meilleur moyen de se perdre. Ce match, je l'ai pris comme les autres. Comme le match de Pau, comme le match du Mans ou comme le match de Jérusalem. C'était un match de saison régulière."

Les statistiques d'un MVP ?

Jerry Boutsiele montre de toute façon une belle constance. Il est après ce match le 7e meilleur scoreur du championnat et le 1er français devant son coéquipier Nicolas Lang avec un peu plus de 16 points marqués en moyenne par rencontre. Il est aussi le 4e meilleur rebondeur et meilleur français dans l'exercice avec plus de 7 prises par match. Il détient aussi la 6e meilleur évaluation de JeepELITE, la 2e en ce qui concerne les joueurs français avec 16,6 juste derrière le nanterrien Isaïa Cordinier. Bref, Jerry Boutsiele domine et se donne tous les moyens de parvenir à ses objectifs. Jerry Boutsiele qui malgré toutes ces bonnes performances a encore une marge de progression.

A nouveau sélectionné en Equipe de France

Cette saison par exemple, il provoque beaucoup de fautes mais tourne à 61% au lancer franc. Et au tir, il est à 55%. C'est déjà très bien ! Mais avec ses qualités au poste haut, il peut faire mieux. En attendant, ses bonnes performances n'échappent évidemment pas au sélectionneur de l'Equipe de France qui comme lors de la précédente fenêtre internationale a décidé de faire appel à lui pour les deux derniers matchs de qualification à l'Eurobasket samedi face au Monténégro et lundi contre la Grande-Bretagne. Si c'est à seulement 28 ans qu'il honore ses premières sélections, elles sont largement méritées pour Jerry Boutsiele.