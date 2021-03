Basket - Limoges CSP : l'intérieur brésilien Bruno Caboclo arrive en renfort

Le Limoges CSP n'a pas tardé à trouver un remplaçant suite à la blessure à un genou de son intérieur américain Romeo Travis. Le club de basket limougeaud a annoncé ce vendredi la signature de l'intérieur brésilien Bruno Caboclo. Du haut de ses 2 mètres 06, il évolue entre NBA et G-League depuis sa draft en 20e position en 2014 par les Raptors de Toronto. Dans la grande ligue, il a aussi évolué à Sacramento, à Memphis et à Houston où il a été coupé le 14 janvier dernier.

Sa toute première expérience en Europe

A 25 ans, le natif de l'Etat de Sao Paulo va découvrir l'Europe avec le Limoges CSP où il va rester au moins jusqu'au retour de Romeo Travis. Au niveau statistique, sa meilleure saison remonte à 2018-2019 avec les Grizzlies de Memphis (34 m / 8,3 points / 42,7% au tir / 36,9% à 3 points / 4,65 rebonds / 1,47 passes décisives / 23 minutes de jeu en moyenne par match). En regardant quelques vidéos sur internet (voir ci-dessous), Bruno Caboclo semble bon défenseur, très vertical, présent au rebond et capable de tirer de loin comme de driver. Bruno Caboclo a participé à la coupe du monde 2019 en Chine avec l'équipe nationale du Brésil

Un poste 4 polyvalent, physique, qui saura s’adapter rapidement à la Jeep Elite

La réaction du directeur sportif Crawford Palmer dans le communiqué du club :"Bruno Caboclo est un joueur talentueux qui a fait l’ensemble de sa carrière aux Etats-Unis et qui cherchait à se lancer en Europe. Nous avons besoin de pallier l’absence de Romeo TRAVIS, surtout avec l'enchaînement des matches qui arrive, et nous pensons avoir trouvé un poste 4 polyvalent, physique, qui saura s’adapter rapidement à la Jeep Elite. C’est un joueur qui n’a pas besoin de faire de stats pour avoir un impact sur le jeu, et son rôle majeur avec l’équipe nationale brésilienne en témoigne. Il nous donnera une dimension physique qui peut nous aider, sans pour autant bousculer le collectif que nous continuons de construire."