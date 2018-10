Limoges, France

Le Limoges CSP a annoncé ce mardi la signature de Damien Inglis. L'intérieur français de 23 ans, passé par les Bucks de Milwaukee en NBA et joueur de Strasbourg la saison dernière (18 matches. Moyenne par match : 17 minutes / 6 points / 2,7 rebonds / 6,6 d'évaluation) s'est engagé jusqu'en fin de saison. Une recrue qui vient équilibrer un secteur intérieur composé jusque là d'un seul véritable ailier-fort (poste 4) avec Isaiah Miles et de trois pivots de métier avec Mam Jaiteh, Jerry Boutisele et Samardo Samuels.

Le club compte-il conserver Samardo Samuels ?

Reste à savoir ce que le club compte faire avec le pivot jamaïcain. Samardo Samuels, ancien joueur de Cleveland, Milan et Barcelone a été suspendu lundi par la direction du Limoges CSP suite à son attitude vis à vis de son entraîneur Kyle Milling lors du match de samedi dernier au Portel. Les deux cas sont-ils liés ? On le saura probablement ce mardi soir lors de la conférence de presse (17h45) du directeur sportif Olivier Bourgain à Beaublanc qui annonce que Damien Inglis pourrait être en tribune pour le match face au Cedevita Zagreb ce mercredi en Eurocup.