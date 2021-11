Basket - Limoges CSP : la bonne surprise CJ Massinburg, au point de le garder ?

Pour sa 1ère expérience en Europe et alors qu'il est arrivé à Limoges comme pigiste médical de Gerry Blakes, CJ Massinburg s'est très vite adapté. Depuis le début de saison, il tourne toutes compétitions confondues à pratiquement 11 points, 5 rebonds et presque 4 passes décisives en moyenne par rencontre. Pour une évaluation de 11,5. De quoi s'attirer les louanges de son entraineur Massimo Cancellieri :"on est agréablement surpris par CJ. Parce qu'il s'adapte vite et dans le même temps, il est très efficace. Il prend des rebonds, il défend, il attaque le panier, s'il est ouvert il shoote à 3 points. Il est en train de devenir un joueur important pour nous. Si vous me demandez si je veux le garder, je dis oui ! Mais on verra. Ce n'est pas facile en terme de stratégie en ce moment. On doit faire très attention à ça. On ne peut pas prendre de décision stupide" prévient le technicien italien.

Si on peut le conserver, on le fera - Crawford Palmer

En tout cas, CJ aussi à très envie de prolonger l'aventure jusqu'en fin de saison :"oui j'aime beaucoup Limoges. Je trouve que je m'adapte très bien à la ville, au basket, aux supporters, à la langue. J'espère qu'on trouvera un accord. J'aimerais rester". C'est également le souhait du directeur sportif Crawford Palmer mais pour l'instant, il n'y a rien de fait même si lui aussi apprécie le joueur :"c'est quelqu'un qui apporte, qui amène de la percussion et de la défense. Il continue à apprendre le basket européen mais c'est un joueur qu'on aime bien. Si on peut le conserver, on le fera. C'est quelque chose qu'on verra dans les semaines à venir" temporise le patron du secteur sportif. Il faudra encore un peu de patience pour voir si le Limoges CSP va le garder dans son effectif après le retour de blessure de Gerry Blakes.

Il joue proprement et intelligemment - François Renaux

Quoiqu'il en soit et malgré son jeune âge (24 ans), le consultant basket de France Bleu Limousin François Renaux apprécie aussi ses qualités et notamment son intelligence de jeu :"il joue proprement et intelligemment. Il est capable de mettre du drive, de tirer extérieur. Il est assez polyvalent. Et surtout, il prend les bonnes décisions. Il est altruiste dans son comportement. C'est un joueur que je trouve élégant sur le terrain. Il a aussi l'énergie en défense. Il fait globalement les efforts. Je suis agréablement surpris. Je le trouve vraiment intéressant dans le collectif aujourd'hui." Ou quand un jeune joueur semble très vite faire l'unanimité au Limoges CSP. En espérant que le club, qui aura bien besoin de lui cette saison, ai les moyens de le prolonger jusqu'en juin prochain.