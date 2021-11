Basket - Limoges CSP : l'art de la défense selon l'entraineur italien Massimo Cancellieri

Dans 100% CSP, l'entraineur de Limoges Massimo Cancellieri nous parle de la défense. On sait que l'entraineur italien de Limoges est très exigeant en la matière. Mais comment en est-il arrivé là et pourquoi est-ce si important à ses yeux ? Eléments de réponse.

Dans 100% CSP aujourd'hui, nous cherchons à savoir ce que l'entraineur de Limoges Massimo Cancellieri met derrière le mot défense. Sachant qu'à ses débuts comme entraineur il y a déjà 27 ans avec une équipe féminine de Rome, cet aspect du jeu n'était pas sa priorité :"je ne pensais qu'à l'attaque. J'aimais avoir beaucoup d'options et beaucoup de systèmes. J'ai découvert au fil des ans qu'au final, l'un des grands sujets pour un coach, c'est de donner une mentalité défensive à son équipe. Parce que c'est plus dur et qu'en général, les gens ne veulent pas défendre".

J'aime le bruit des corps qui se battent

Maintenant, il aime vraiment ça :"j'aime voir des combats tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui me bat. Je ne me bat avec personne. Mais d'un point de vue basket, j'aime le bruit des corps qui se battent, dans le cadre du sport." Mais quelle est pour Massimo Cancellieri la définition du mot défense ? "c'est vrai que la base c'est le 1 contre 1, mais je crois que tous les joueurs doivent se sentir en sécurité grâce à l'équipe. Donc je serais bon en 1 contre 1 si mon équipe me protège. Je peux alors donner le ton en défense. Donc la défense se joue à 5. Et je dois prendre des initiatives. Je ne veux pas suivre l'attaque. Je veux forcer l'attaque à faire ce que je veux" explique le technicien italien.

Sachant que pour Massimo Cancellieri, la défense est aussi le meilleur moyen de construire un véritable esprit d'équipe :"quand tu es en attaque, tu as la balle. Tout le monde dit "partage la balle, partage la balle". Mais il y a 5 joueurs et un seul ballon. Quand tu es en défense, il n'y a pas de ballon. Il n'y a qu'un ballon à attraper. Donc tu peux créer une équipe parce que les 5 joueurs font la même chose. C'est pour ça que pour moi, l'esprit d'équipe vient de la défense."

Alors forcément, il travaille beaucoup avec ses joueurs sur la défense en allant vraiment dans les détails quand il s'agit de préparer un match. C'est ce qui le caractérise. Mais il sait qu'il ne doit pas en abuser :"si tu as 100 idées en tête, l'équipe en a besoin de 3. Si je leur en donne 5 ou 6, c'est trop. C'est pour ça que parfois, ce n'est pas quelque chose de positif. Pour moi, c'est le travail le plus dur pour un coach. Si tu dis trop de choses, ce ne sont pas des machines, ils doivent trop réfléchir, tu perds de l'agressivité et tu perds le match."

On est sur le bon chemin mais on doit être dur

En parlant d'agressivité défensive, il en a parfois manqué à Beaublanc comme face à Cholet. Pour Massimo Cancellieri, ses joueurs peuvent mieux faire. "On peut être plus coriace et frapper plus dur. Toutes les fautes que l'on fait, c'est parce que nous ne sommes pas assez durs. On défend bien mais pas dur. On est sur le bon chemin mais on doit être dur" estime l'exigeant coach italien heureux d'avoir vu ses joueurs répondre à la hauteur de ses attentes lors de la reception de Dijon. Pour en demander autant en défense à ses joueurs, Massimo Cancellieri leur laisse beaucoup de libertés en attaque. C'est le compromis qu'il a passé avec eux.

Un entraineur bien conscient que ce basket ultra défensif ne plait pas forcément à tout le monde, mais il assume totalement : "si je viens à Beaublanc et que 5 mille personnes veulent gagner, je dois faire des choses pour gagner. S'ils veulent prendre plaisir, je dois faire des choses pour donner du plaisir. On doit décider quel est le but. Si tu veux prendre plaisir, aucun problème. On peut jouer très librement, tirer du milieu du terrain. Mais si on perd le match, ne me casse pas les couilles. Si tu veux qu'on gagne, je vais essayer beaucoup de choses pour gagner le match. Défendre, être agressif, même si ce n'est pas un très bon basket."

D'ailleurs, à ses yeux, le match face à Bourg-en-Bresse a été l'un des meilleurs de son équipe cette saison. Car malgré la défaite 54-59, il a tout fait avec ses joueurs pour l'emporter, et tant pis si le spectacle n'était pas au rendez-vous. La défense a répondu à ses attentes et pour Massimo Cancellieri, c'est l'essentiel.