Basket - Limoges CSP : la folle ascension de CJ Massinburg, "son énergie positive change notre saison"

Face à Paris ce dimanche et alors que les deux patrons de l'équipe, Nicolas Lang et Demonte Harper étaient forfaits, l'arrière meneur CJ Massinburg a montré une fois de plus toute l'étendue de son talent. Capable de mettre beaucoup de paniers mais pas seulement. Il a explosé ses records en France avec à son actif 32 points, 9 passes décisives, 9 rebonds et 41 d'évaluation. L'entraineur parisien Jean-Christophe Prat ne pouvant que constater les dégâts :"on savait que c'était un beau joueur. C'est un joueur qui est surtout dans le drive et ce soir, il a mis ses tirs. A partir du moment où il met ses tirs, ça devient un joueur de très haut niveau. Bravo à lui. On n'a pas su l'arrêter".

Pas la 1ère fois que CJ Massinburg s'impose aussi vite

Depuis le début de saison, CJ Massinburg tourne en moyenne à 15 pts, 4 passes décisives et plus de 5 rebonds par match de championnat pour une évaluation individuelle de pratiquement 18. La 5e meilleure évaluation de toute l'élite. Pour un joueur de 24 ans, fraichement débarqué de la G league, c'est assez exceptionnel. Mais le natif du Texas n'est pas étonné plus que ça du niveau de jeu qu'il arrive à atteindre dès ses premiers mois en Europe :"c'est drôle parce que ça a été comme ça toute ma vie. Quand je suis arrivé à l'université, je pensais ne pas jouer. C'était ma 1ère année. J'ai continué à travailler dur et je suis devenu une pièce importante de mon université. Puis je suis venu ici et maintenant, je suis une pièce importante de cette équipe. Je travaille dur. Je ne doute pas de moi. Et les bonnes choses arrivent".

Il n'arrête pas de dire, CSP pour toujours. C'est ce genre de gars

CJ Massinburg dont la curiosité et l'envie permanente de progresser sont un véritable plus pour lui et pour l'équipe souligne l'entraineur du Limoges CSP Massimo Cancellieri. "Ce qu'il y a de positif avec CJ, c'est qu'il a envie d'apprendre. Je crois qu'un jour, Nicolas Lang vous a dit qu'il est comme une éponge. C'est exactement ça. Y compris pendant les matchs. C'est pourquoi ils nous aide. Parce qu'il a une attitude positive. Envers l'équipe. Envers ses coéquipiers. Envers son travail. Envers Limoges. Envers le CSP. Il n'arrête pas de dire, CSP pour toujours. C'est ce genre de gars. C'est pourquoi il change notre saison, au niveau de l'énergie positive" estime le technicien italien.

CJ Massinburg et le Limoges CSP étaient faits pour se rencontrer

Ses performances attirent très probablement les regards, notamment de la part de clubs estampillés Eurocup voir Euroleague. Si pour Limoges, CJ Massinburg sera extrêmement difficile à retenir en fin de saison, le combo l'assure. Son esprit est entièrement tourné vers ce qu'il vit cette année en Limousin :"je suis définitivement concentré sur cette saison. Je pense que quand tu restes dans le moment présent, là où sont tes pieds, le futur prend soin de toi. Donc je suis tourné vers Limoges et cette saison et sur le fait d'essayer de gagner le championnat ici". C'est que le garçon, en plus d'être bon, toujours souriant et accessible, a vraiment envie de gagner. Les attitudes sur le terrain ne trompent pas. Alors peut importe combien de temps l'histoire d'amour va durer. CJ Massinburg et le Limoges CSP étaient faits pour se rencontrer.