Basket - Limoges CSP : la grosse perf de Massinburg et des attitudes d'équipe irréprochables face à Dijon

On revient ce lundi dans 100% CSP sur la belle victoire du Limoges CSP ce samedi à Beaublanc. Les joueurs de Cancellieri se sont largement imposés face à Dijon 82 à 57. Une victoire d'équipe avec 5 limougeauds ayant marqué 10 points ou plus. Mais l'un d'entre eux a particulièrement brillé. CJ Massinburg, encore lui, a sortie une prestation de haut niveau. Avec 24 points inscrits, 6 rebonds et 27 d'évaluation en 23 minutes.

Tout le monde ici croit en moi - CJ Massinburg

"Cela donne du crédit à mes coéquipiers et au staff. Tout le monde ici croit en moi. Ils m'encouragent à jouer mon jeu. C'est la 1ère fois que je joue en Europe donc c'est une adaptation pour moi. Mais ils me disent de rester confiant, de jouer mon jeu et que ça viendra. Ils font un bon travail pour me faire progresser. Et l'équipe en bénéficie" a t-il commenté devant la presse après le match.

Cancellieri met en avant l'esprit collectif des joueurs

Son entraineur est content pour lui mais ce que retient surtout Massimo Cancellieri, ce sont les attitudes de trois autres joueurs. "Bien sûr je suis content pour lui. Après, c'est son travail. Pour moi, les joueurs à vraiment mettre en avant, c'est Vene. Il ne rentre qu'en 2e mi temps mais joue un putain de match solide. Invernizzi qui était super content sur le banc même s'il na pas joué les dernières minutes. Même chose pour Paumier. J'aime mon équipe quand ils font ça. Rester sur le banc et être heureux de la victoire. C'est l'esprit" a commenté le coach italien.

Un gros boost pour construire la confiance de l'équipe - CJ Massinburg

Massimo Cancellieri pour qui la cohésion reste l'une des clés de la réussite de Limoges cette saison. Le CSP qui avec ce succès a maintenant un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. "Cette victoire est un gros boost pour construire la confiance de l'équipe" estimait CJ Massinburg samedi soir. Forcément bon à prendre avant le périlleux déplacement de vendredi sur le parquet d'une équipe de Levallois qui n'a fait qu'une bouchée de Châlons-Reims vendredi dernier en Champagne (71-105).