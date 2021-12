Basket - Limoges CSP : le club lance l'Ecole Supérieure Cercle Saint Pierre, son organisme de formation

Le Limoges CSP se lance dans la formation. A compter du 4 janvier, l'Ecole Supérieure Cercle Saint Pierre accueillera pour un peu moins d'un an sa toute première promotion. Composée d'une dizaine d'élèves ,elle délivrera un BP JEPS. Un diplôme à destination de celles et ceux qui souhaitent travailler dans les clubs de basket de la région. Avant cette rentrée inaugurale, le directeur général du club Pierre Fargeaud en dit plus sur ce projet et les motivations du Limoges CSP.

En quoi consiste cette formation et à qui s'adresse-t-elle Pierre Fargeaud ?

Le public, ce sont de futurs éducateurs sportifs. Nous nous mettons au service des clubs de basket de la région et plus précisément de la Haute-Vienne et du Limousin. Il y a toujours besoin d'encadrants dans les associations sportives, de personnes qui vont pouvoir porter le projet d'un club et qui vont pouvoir encadrer les équipes de jeunes ou des équipes moins jeunes. Mais cela suppose d'avoir des compétences. L'objectif sur cette 1ère formation, c'est d'apporter tout le cursus nécessaire à ces alternants, pour avoir des gens formés et qui puissent ensuite aller proposer leurs services aux clubs de la région. Il y aura 2 à 3 jours de cours par semaine et le reste du temps, les alternants seront dans leur club pour leurs missions qui sont confiées par leur président. C'est un milieu qu'il faut aussi qu'on appréhende. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un nombre milité d'alternants mais qu'on puisse assurer leur employabilité et qu'on soit sûr que la formation soit bien passée et de qualité.

C'est parfois un peu compliqué d'aller se former à Bordeaux pour revenir dans son club le week-end

Qui va prodiguer les cours ?

On aura des intervenants internes au Limoges CSP. Des assistants coachs peuvent intervenir. Il peut y avoir d'anciens coachs du club. Je pense plus particulièrement à Bertrand Parvaud. Et il y aura des intervenants de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basketball qui connaissent aussi parfaitement ce sport. Pour la partie purement théorique, il y a Cheops où un terrain pourra aussi être utilisé. Pour la mise en œuvre pratique, nous serons sur différents terrains mis à disposition et à Beaublanc.

Il y avait des besoins comme ceux là concernant le basket à Limoges ?

A Limoges, ça n'existait plus. En ce moment, c'est plutôt enseigné du côté de Bordeaux. Mais il faut comprendre que quand on habite à Guéret ou à Evaux-les-Bains, c'est parfois un peu compliqué d'aller se former à Bordeaux pour revenir dans son club le week-end. On offre sur le territoire une alternative à ce qui est plutôt basé sur la façade atlantique.

C'est une diversification des activités

Est-ce le rôle d'un club professionnel de se lancer dans la formation ?

Oui, c'est une diversification des activités. Il faut penser de manière globale le développement d'un club. C'était déjà le cas avec la création de la brasserie. L'idée, c'est d'aller vraiment vers cette diversification, d'avoir plusieurs activités. Cela permet d'avoir une synergie des compétences et faire en sorte d'avoir un développement de l'activité du club sur plusieurs branches. Une entreprise de formation, c'est une entreprise comme une autre. On est bien sur une entreprise qui est indépendante. Cette organisme de formation fait partie, je l'espère, des piliers du développement du futur CSP.