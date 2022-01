Basket - Limoges CSP : le club "pas pressé" pour remplacer Gerry Blakes

Le Limoges CSP joue à Strasbourg ce samedi soir (20h) pour le compte de la 16e journée du championnat de France Elite de basket. Ce sera évidemment sans Gerry Blakes dont la saison a pris fin dimanche lors du match face à Paris. Touché à une rotule, il ne pourra pas rejouer avant de longs mois. Le club pourrait lui chercher un remplaçant mais le conditionnel est de rigueur. A bien entendre le directeur sportif Crawford Palmer, rien n'est encore décidé quand à l'opportunité de prendre un nouveau joueur. "On n'est pas pressé. L'équipe tourne bien. Les mecs ont leurs repères. Donc si on décide de recruter, ce sera pour faire venir un joueur complémentaire qui ne va pas bousculer la hiérarchie. Qui va accepter un rôle spécifique" précise le médaillé d'argent au JO de Sydney.

Si on ajoute de la qualité à l'équipe sans perturber l'alchimie, c'est toujours une bonne chose

Quand à l'entraineur Massimo Cancellieri, il dit ne pas forcément avoir besoin de renfort sans non plus fermer la porte à l'arrivée d'un nouvel élément. "Je ne veux pas forcément d'un nouveau joueur. Je voudrais voir si c'est vraiment intelligent d'en rajouter un. Si c'est le cas, peu importe sa plus grande qualité, c'est bon pour moi. Parce que si on ajoute de la qualité à l'équipe sans perturber l'alchimie, c'est toujours une bonne chose. Mais pas une super star. Un joueur de rôle, on verra" abonde le technicien des Abruzzes pour qui l'équilibre de l'équipe reste le plus important. Si une recrue arrive, ce ne sera pas un américain. Ce sera soit un Bosman-Cotonou, c'est à dire un européen ou un africain, soit un français.

Se renforcer ou faire des économies ?

Et plutôt un joueur extérieur précise Crawford Palmer :"Horace monte en régime et montre qu'il peut jouer. Grismay continue à tenir son rôle. On n'a pas encore vraiment exploité Kruize Pinkins parce qu'Hugo revient en forme. Il y a Tim Bazille derrière. Donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se renforcer à l'intérieur. L'idée, ce serait plus une rotation sur les postes extérieurs mais on n'a pas encore décidé lequel." Sachant que les finances du club ne sont pas florissantes ,et le retour des jauges amène une véritable incertitude. Dans ce contexte, la propriétaire du club Céline Forte pourrait être tentée de dire non au recrutement d'un nouveau joueur afin d'économiser sur le salaire de Gerry Blakes. Réponse dans les prochaines semaines.