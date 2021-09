Basket - Limoges CSP : pour préserver ses joueurs, le club préfère annuler son match de préparation à Roanne

Pas de match à Roanne ce mercredi pour les joueurs du Limoges CSP ! Alors que Massimo Cancellieri et ses hommes devaient y disputer leur avant dernier match de préparation ce mercredi, le club a préféré annuler. "Diminué par les blessures et contraint de ménager certains joueurs, le Limoges CSP a dû annuler son déplacement à Roanne pour le match de pré-saison de ce mercredi. L’ensemble du club souhaite s’excuser auprès de la Chorale de Roanne pour ce changement et auprès des supporters qui avaient prévu de se rendre à cette rencontre" a fait savoir le club dans un communiqué. Si Ludovic Beyhurst et Tim Crusol ont repris et ont joué lors du dernier match perdu face à Bourg dimanche à Beaublanc, trop de joueurs sont à la limite physiquement. Le Limoges CSP, qui doit jouer une dernière rencontre de préparation samedi à Cholet, ne veut prendre aucun risque alors que la reprise du championnat va vite arriver avec un déplacement à Nanterre le samedi 02 octobre.