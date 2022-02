Dans 100% CSP ce mardi, on revient sur la mauvaise passe de Limoges qui reste sur trois défaites de suite. Le CSP où les deux combos américains Demonte Harper et CJ Massinburg ne sont pas au mieux. Et ce n'est surement pas une coïncidence.

Basket - Limoges CSP : le coup de mou des combos US Demonte Harper et CJ Massinburg

Ce n'est surement pas le fruit du hasard. Demonte Harper et CJ Massinburg s'enrhument et c'est toute l'équipe du Limoges CSP qui tousse. Sans dire que les mauvais matchs de ces dernières semaines et les trois défaites face à Strasbourg, Gravelines et Nanterre sont uniquement de leur faute, la méforme de ces deux joueurs majeurs a forcément des conséquences sur le rendement de l'équipe. Mais pour le capitaine Nicolas Lang, il faut se montrer indulgent. Notamment envers Demonte Harper.

Franchement, moi je lui tire mon chapeau - Nicolas Lang

"Franchement, moi je lui tire mon chapeau. Il revient après un an sans jouer. Je ne dis pas qu'il n'a jamais joué meneur mais il n'a pas fait ça toute sa vie non plus. Il essaye de faire jouer l'équipe. Il y a d'autres gars qui ont brillé à côté parce que lui a aussi réussi à se mettre un peu en retrait. Et au moment où il commence à retrouver un peu de scoring, il se tape le covid" rappelle l'artilleur limougeaud, bien placé pour savoir que ce virus peut coucher n'importe quel sportif professionnel.

Massinburg doit digérer son nouveau statut

Nicolas Lang se montre tout aussi compréhensif envers l'autre combo américain. Après une 1ère partie de saison tonitruante pour ses débuts en Europe, le jeune CJ Massinburg a aujourd'hui beaucoup plus de mal à faire la différence. "CJ, c'est un rookie en Europe ! Tout simplement. Ça commence à parler à droite à gauche, de MVP... C'est pas simple pour un jeune joueur. Les défenses se focalisent beaucoup plus sur lui ce qui n'était pas le cas avant" analyse l'arrière du Limoges CSP.

Je les vois travailler tous les jours et c'est aussi pour ça que j'ai confiance - Nicolas Lang

Analyse totalement partagée par son entraineur. "Après la 1ère partie de saison durant laquelle tout était facile pour lui, toutes les équipes comme on l'a vu à Strasbourg se disent d'accord, on va te surveiller maintenant. Désormais, la lumière est sur lui et c'est normal. Mais ce moment est dur pour lui. On doit l'aider. On ne doit pas dire que CJ Massinburg joue mal. Je dois l'aider à comprendre quel est le bon chemin parce que de lui même, il ne peut pas le faire" estime Massimo Cancellieri bien conscient que ses deux combos n'ont pas été bons ces derniers temps.

Le travail et rien que le travail pour redresser la tête

Mais qu'il s'agisse de CJ Massinburg ou Demonte Harper, le capitaine Nicolas Lang est certain qu'ils vont bientôt retrouver leur meilleur niveau, vu leur éthique de travail. "Je les vois travailler tous les jours et c'est aussi pour ça que j'ai confiance. Ce ne sont pas des gars qui s'arrêtent de bosser parce que ça se passe mal. Auquel cas tu sais que ça ne va jamais remonter. Ce sont de gros travailleurs. Je n'ai aucun doute sur le fait que ces deux joueurs, j'espère très vite, vont revenir à leur niveau" avance le capitaine du Limoges CSP.