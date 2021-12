Basket - Limoges CSP : le directeur général Pierre Fargeaud va quitter le club en fin de saison

Avocat de Céline Forte lors du combat judiciaire qui lui a permis de reprendre les commandes du club en 2019, Pierre Fargeaud va quitter ses fonctions de directeur général du Limoges CSP à l'issue de cette saison. C'est ce qu'il nous expliquait samedi dernier lors de notre émission sur les 40 ans du palais des sports de Beaublanc sur France Bleu Limousin. "L'objectif, c'était de pouvoir restructurer le club, reposer des fondations solides. C'était un peu la mission qui m'était attribuée. De tout reposer à plat et faire en sorte que l'avenir puisse être plus serein qu'il n'a été auparavant. Je ne dis pas que j'étais dans un rôle de pompier mais dans un rôle d'urgence. Il fallait intervenir rapidement. Je ne me suis jamais vu sur la longueur au Limoges CSP. L'idée, c'était vraiment de dire que c'est une étape" selon Pierre Fargeaud

Le départ annoncé de Pierre Fargeaud est loin d'être le premier

Une étape suffisamment avancée pour qu'il décide de quitter le club à la fin de l'exercice. "Pour moi, cette mission n'est pas finie mais elle arrive à une étape importante avec la restructuration juridique du club. J'ai fais cette 1ère étape. J'ai posé cette 1ère pierre. Maintenant, je vais pouvoir repartir" développe Pierre Fargeaud. Sachant que son départ n'est pas le 1er. Loin de là. Stéphane Ostrowski a déjà quitté le club. Richard Dacoury ne fait plus partie non plus du directoire. Même chose pour Claude Bolotny. Quand à l'actuel président du directoire, Yves Martinez, il va bientôt quitter ses fonctions :"je ne suis pas loin du bout. Je me rapproche de la limite d'âge. Je peux faire encore une saison mais après, il faudra que j'arrête. On va passer à une autre étape et on le prépare."

Nous dissolvons le directoire et le conseil de surveillance et nous créons un conseil d'administration

La suite, c'est la restructuration juridique du club. Avec la mise en place dans les prochaines semaines d'un nouveau mode de gouvernance. "Cette restructuration et cette réorganisation de la gouvernance est en cours puisque nous dissolvons le directoire et le conseil de surveillance et nous créons un conseil d'administration. On va retrouver les mêmes personnes plus quelques nouvelles têtes mais on ne les a pas encore vues, recrutées. Il faut attendre un petit peu pour voir ce que sera la nouvelle gouvernance" fait savoir Yves Martinez. Mais à l'entendre, les changements sont imminents :"le passage en conseil d'administration va se faire très rapidement. Dès que la restructuration sera faite. Fin d'année ou début d'année prochaine".

Bientôt une 1ère ouverture du capital à de la "love money"

Sachant que ce changement de gouvernance va s'accompagner d'une augmentation de capital d'environ 500 mille euros puis d'une 1ère ouverture du capital. "L'ouverture de capital va venir très rapidement après cette opération de restructuration. En plusieurs étapes. Une 1ère lors de laquelle on fera appel à des capitaux amis. Ce qu'on appelle de la "love money". Et puis vraisemblablement au bout de deux ans, une 2e ouverture du capital" confirme Yves Martinez qui dévoile au passage que le club n'a toujours pas touché le fond billetterie de la saison dernière. Fond promis par l'Etat pour face à la crise sanitaire. Reste à connaitre qui seront les futurs dirigeants opérationnels du Limoges CSP. Ces derniers mois, plusieurs membres ou proches de la famille de la propriétaire Céline Forte ont fait leur apparition dans l'organigramme du club. Ce mouvement va t-il se poursuivre ? S'intensifier ? Réponse dans les mois à venir.