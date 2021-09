Basket - Limoges CSP : Le Hugo Invernizzi nouveau est arrivé

L'intérieur français du Limoges CSP Hugo Invernizzi, pris en grippe par une bonne partie des supporters la saison dernière, est l'un des meilleurs limougeauds depuis le début de la préparation. On pourrait presque dire que le Hugo Invernizzi nouveau est arrivé ! Son ami et capitaine Nicolas Lang nous avait prévenu dès le début de l'été :"j'ai beaucoup d'exigences avec Hugo. Je pense qu'il peut devenir un très bon joueur. Il a fait une bonne 1ère saison. La saison dernière, c'était plus compliqué pour un ensemble de raisons. J'ai jamais arrêté de croire en lui et je ne cesserai jamais de croire en ses capacités. Je pense que le nouveau joueur que le CSP va avoir cette saison, c'est Hugo ! Cela arrive à tout le monde de ne pas réussir une saison. Il arrive à un âge où tu gagnes en maturité. Je pense qu'il va faire une superbe saison. Je l'ai rarement vu bosser autant. Une vraie éthique de travail, ça ne paye pas du jour au lendemain. A la rentrée, on va avoir un tout autre joueur, qui va être mentalement et physiquement au top. Je ne m'en fais pas, ça va aller pour lui."

Il va falloir être à mon meilleur niveau

Nicolas Lang ne s'était pas trompé. Cet été, Hugo Invernizzi a beaucoup travaillé. Il est revenu très affuté et avec la ferme intention de faire bien mieux cette année avec Limoges :"c'est clair que je suis déterminé à faire une meilleure saison. Je pense qu'on aura besoin de tout le monde. On a un effectif plus réduit cette année donc il va falloir être à mon meilleur niveau. Je suis en forme physique. Je tiens bien. C'est la préparation, c'est dur. Le prochain match, je ferais peut-être 0 sur 7 au tir parce que j'aurais plus de jambes. Ce n'est pas maintenant que ça compte. On a encore un mois Si je suis déjà bien physiquement, c'est bien." De quoi réjouir son directeur sportif Crawford Palmer :"je crois qu'il était très frustré, comme nous, de sa saison dernière. Il a fait les efforts cet été. Il est en forme. Il faut qu'il continue dans cette voie là. La préparation est encore longue. Il reste un mois avant que le championnat démarre. Il va avoir beaucoup d'opportunités pour affiner ça." Vu les limites de l'effectif, le Limoges CSP aura en tout cas besoin d'un bon Hugo Invernizzi pour espérer remplir ses objectifs.