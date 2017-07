Basket - Limoges CSP : Le meneur Kenneth Hayes arrive de Turquie

L'agent du joueur a fait l'annonce sur les réseaux sociaux avant que le club confirme. Le meneur US Kenneth Hayes, All-Star du dernier championnat Turque, s'est engagé avec le Limoges CSP.

Le Limoges CSP tient son meneur américain. Il s’agit de Kenneth Hayes, 1 mètre 88. Il arrive du club de Dimir, 13 e du dernier championnat Turque. Le natif de Dayton dans l'Ohio était le joueur le plus utilisé de son équipe. En championnat d'abord, avec plus de 16 points et près de 4 passes décisives délivrées par match. Malgré ses 30 ans, il jouait près de 33 minutes par rencontre.

Même chose en Eurocup où il tournait à près de 15 points et 5 passes par match, pour plus de 13 d'évaluation en 31 minutes de jeu en moyenne. Un joueur d'expérience, passé par Malaga en Espagne, mais aussi l'Italie et Israël. Kenny Hayes a été sélectionné pour le dernier All Star Game Turque, et désigné parmi les meilleurs joueurs de l'Eurocup la saison dernière.

Olivier Bourgain :"C'est un gros poisson !"

La réaction du directeur sportif Olivier Bourgain :"Nous sommes très heureux d'avoir pu le signer. On le signe comme arrière mais c'est un combo-guard. De toute façon, nous jouerons avec deux joueurs de ce style sur les postes 1 et 2. Nous aurons deux créateurs sur le terrain. C'est un gros scoreur. Il a toujours réussi que ce soit à Malaga (en tant que pigiste de Jamar Smith) ou en Turquie. Ce n'est pas rien. C'est un gros poisson ! Ces derniers temps, le recrutement était au ralenti mais tout peut aller très vite. Il y a beaucoup de concurrence mais on veut faire une grosse saison".

Sa description sur le site Eurobasket : "Un meneur qui joue bien que ce soit sur tempo lent ou tempo élevé. Donne le meilleur de lui en sortie d’écran et sur situations de pick n’roll. Il sait aussi attaquer le cercle quand le jeu s’ouvre dans le périmètre. Y compris en partant derrière la ligne à 3 points. C’est un bon passeur. Et il défend dur".