Basket - Limoges CSP : le meneur Lucas Beaufort pose ses valises en Limousin

Le Limoges CSP tient sa 1ère recrue de l'été. Avec l'autre Lucas, il sera l'un des visages du projet jeune au sein de l'effectif professionnel. Déjà riche de son ailier Lucas Ugolin, le Limoges CSP a engagé pour les deux prochaines saisons le meneur arrière français Lucas Beaufort. Agé de tout juste 21 ans (né le 24 mai 2002 à Strasbourg), il tournait cette saison avec la SIG à 3,5 points et 1,1 passes décisives en presque 14 minutes jouées en moyenne par match.

Un bon match à Beaublanc le 29 avril dernier

Le 29 avril dernier, il a signé une rencontre à 8 points, 5 passes décisives et 13 d'évaluation en 22 minutes lors de la victoire de Strasbourg à Beaublanc. Prêté à Aix-Maurienne en Pro B la saison précédente, il tournait à presque 8 points et 2,6 passes décisives par match dans l'antichambre. "Entre Nico (Lang) et Mathieu (Wojciechowski) d'un coté, et les deux Lucas de l'autre, on a un bon mix entre vétérans et jeunesse" apprécie le directeur sportif Kevin Anstett.

"On aime beaucoup son profil défensif"

"Avec Ilias Kantzouris, on aime beaucoup son profil défensif. Avec Luca Banchi, il a commencé à gagner plus de temps de jeu. Il a été capable de défendre sur Mike James, sur Elie Okobo. Assez impressionnant pour une jeune. Pour le suivre depuis toujours à Strasbourg en équipes jeunes, j'ai toujours apprécié son côté meneur gestionnaire, avec un bon QI basket. Avec le coach, nous aimons cette combinaison" détaille le recruteur limougeaud. A voir à l'œuvre après l'été.